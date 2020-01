Citroën arranca el año con la presentación de la primicia híbrida de su mayor SUV, el C5 Aircross Hybrid

Citroën arranca el año presentando la versión híbrida del mayor de sus SUV, el C5 Aircross Hybrid, uno de los eslabones de la electrificación de la marca gala, en primicia en la 98 edición del Salón de Bruselas que se celebra del 10 al 19 de enero. Denominan al nuevo SUV el Silent Urban Vehicle híbrido enchufable de classe e-Confort, que amplía la gama, además de con motores térmicos y vehículos eléctricos ya disponibles, con nuevas versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables.

En 2020, Citroën contará con 6 nuevos modelos electrificados, pues todos los nuevos modelos lanzados por la marca dispondrán, a partir de ahora, de una versión electrificada, que busca ofrecer al mayor número posible de clientes versiones de gran volumen adaptadas según el uso de cada uno en todos los segmentos y en todos los mercados.

SUV C5 Aircros

El SUV C5 Aircross da un paso adelante en el programa Citroën Advanced Comfort con esta versión híbrida enchufable que mejora su confort con su suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos, sus asientos Advanced Comfort y 20 tecnologías de ayudas a la conducción.

El modelo, con cero emisiones de CO2 en el día a día, permite una autonomía en modo 100% eléctrico de 50 kilómetros y una autonomía ilimitada para desplazamientos más largos gracias al motor de gasolina. Desde Citroën señalan como cualidad el "silencio a bordo" en los trayectos en modo eléctrico, en un ambiente relajado y sin ruido, sin vibraciones.

El híbrido combina un motor de gasolina PureTech 180, un motor eléctrico de 80 kW y una caja de cambios automática ë-EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 225 CV y 320 Nm de par disponible de manera instantánea. El coche aporta también un ecosistema completo, intuitivo y fácil de usar, que incluye la gestión automática de los modos de conducción, una recarga fácil y un portal de servicios conectados específicos.

Modularidad interior

Con su modularidad de referencia, el nuevo SUV C5 Aircross Hybrid cuenta con 3 asientos traseros individuales, deslizantes, reclinables y plegables y volumen de maletero que oscila entre 460 y 600 litros. Con una autonomía de 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, tiene registrado unas emisiones combinadas de CO2 de 39 g/km y un consumo de 1,7 l de gasolina/100 km en ciclo WLTP.

El Nuevo SUV C5 Aircross Hybrid se fabrica en Francia, en la planta de Rennes – La Janais, junto a las versiones térmicas de las que ya se han vendido más de 100.000 unidades. Las primeras entregas se realizarán a finales del primer semestre de 2020. La versión híbrida enchufable del SUV C5 Aircross, ya a la venta, es el primer modelo híbrido enchufable de Citroën dentro de la Core Model Strategy que permitirá que, en 2025, la totalidad de la gama disponga de una versión electrificada, con una nueva oferta electrificada cada año.

Movilidad urbana

Citroën presenta también en Bruselas el cuadriciclo Ami One Concept, su visión de la movilidad urbana, respondiendo a los nuevos usos y a los retos de la transición energética que no necesita carné de conducri. Ultra-compacto y 100% eléctrico, permite desplazarse a dos personas por la ciudad sin restricciones por motivos de emisiones. El Ami One Concept sitúa el mundo digital en el centro de una experiencia de movilidad más accesible, fácil y tranquila. Accesible para todos, adaptado a cada uno (experiencia "a la carta" de 5 minutos a 5 años) y gestionado a través de una aplicación específica.

Ocio con el Spacetourer

Otro modelo que llamará la atención en Bruselas, por su novedad, es el SpaceTourer The Citroënist Concept, la camper de la marca gala en conexión permanente con el mundo digital. Su nombre evoca el compromiso de los fans de la marca de la que retoma el ADN: una silueta gráfica con carácter y una promesa de movilidad a todo confort.

La libertad de movimiento se amplía mediante un modelo de bicicleta exclusivo "Rider The Citroënist by Martone", desarrollado junto a Martone, y que reinterpreta los detalles estéticos del vehículo.