Bitcoin se dispara hasta un 15% tras el 'éxito' de la nueva versión del software

El bitcoin intenta recuperar parte del terreno perdido durante el fin de semana, cuando la divisa digital llegó a perder incluso el soporte psicológico de los 2.000 dólares. Sin embargo, una vez que una parte importante de los 'mineros' de bitcoin han aceptado el nuevo software, algo de lo que se dudaba, los agentes han retomado la confianza en esta divisa que se aprecia hasta un 15% y supera ya los 2.300 dólares por unidad. No obstante, la guerra interna no ha terminado, sólo se ha ganado una batalla. | Así es la mayor mina de bitcoin del mundo

La nueva versión del software, conocida como SegWit2x, parece haber reconciliado a los dos bandos enfrentados en este mercado digital: los 'mineros' que actúan como la columna vertebral de la cadena de bloques o blockchain, y los desarrolladores conocidos como Core que defienden otro software para el bitcoin. Aunque ambas partes tienen incentivos para llegar a un consenso, la falta de autoridad central (no hay nadie que controle esta divisa) de bitcoin ha dificultado la llegada del acuerdo, según destacan desde la agencia Bloomberg.

Parece que esta solución sirve para hacer que las transacciones ocupen menos espacio en los bloques, es decir, se incrementa el número de transacciones por bloque sin necesidad de recurrir a un hardfork (una bifurcación de la red no compatible con la red histórica).

los problemas aparecieron por el propio éxito de esta divisa. A medida que se producía un mayor número de transacciones con iguales condiciones de procesamiento se producían lo que se conoce en la jerga económica como cuellos de botella. Por eso, la llamada 'escalabilidad' del sistema necesita soluciones aligeren de forma eficiente la red, es decir, el tamaño de los bloques y la velocidad de confirmación, según explican desde CriptoNoticias.

SegWit2x fue lanzado oficialmente durante el fin de semana pasado y ya ha ha sido adoptado por grandes 'mineros' como Antpool, BTCC y Bixin. Alrededor del 55% de los bloques extraídos en las últimas 24 horas se realizaron con SegWit2x, de acuerdo con coin.dance, que supervisa la actividad blockchain. | Más información sobre Segwit2x y la guerra del bitcoin

¿Cómo funciona el bitcoin y la minería?

Para lograr un bitcoin se necesita un ordenador y un programa especial. Lo que hacen los programas de minación es usar los cores de la CPU o de la tarjeta gráfica para calcular códigos que están enlazados en bloques. Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional que se ha incluido en la cadena de bloques. Cada bloque que forma parte de la cadena y cada vez que alguien completa un bloque recibe una recompensa en forma de bitcoins.

No obstante, es harto complicado conseguir un bitcoin con un ordenador normal y actuando de forma individual, por lo que se usan los llamados mining pools. Esto son grupos de minación (muchas personas y ordenadores), que uniendo fuerzas hacen más eficiente la minería del bitcoin. Aún así es importante tener un gran equipo tecnológico para lograr resultados, cuanto mejor y cuantas más tarjetas gráficas se usen mayores son las opciones de encontrar un bitcoin.

Se necesita más aceptación

Volviendo al software: si el apoyo alcanza el 80% y mantiene ese umbral en más de dos días, el bitcoin estará mucho más cerca de evitar una división.

"Los traders están entusiasmados con la perspectivas positivas sobre una posible resolución para el debate, por lo que el precio se ha disparado", explica Thomas Glucksmann, director de mercadeo de Gatecoin, un operador bitcoin de Hong Kong.

A pesar del progreso con SegWit2x, algunos han advertido que el bitcoin no está a salvo todavía. Muchos miembros de Core (los desarrolladores comentado al principio del artículo) todavía se oponen vehementemente al software nuevo, que dicen que no ha sido debidamente investigado y que tiene errores. Además, no todos los mineros admiten SegWit2x, que dicen que es un sistema defectuoso que no soluciona los problemas de raíz.

"Este alza de precios es un rebote, somos muy bajistas en el corto plazo por varias razones", comenta Harry Yeh, socio gerente del distribuidor de divisas digitales Binary Financial, quien cita la falta de apoyo de los desarrolladores de Core como uno de sus mayores preocupaciones. "Cada vez que el precio sube rápidamente, el movimiento irá seguido por una fuerte corrección. Estamos definitivamente encaminados a algunos tiempos turbulentos y volátiles en el corto plazo", sentencia el experto.

