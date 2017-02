España, el país con miles de pisos sin vender, es el lugar ideal para seguir construyendo

es un contrasentido hacer mas casa cuando aun estan muchas vacias, ademas, las casas que se hacen fuera del centro, son las que mas tienen que perder en otra crisis, ejemplo tipico, los precios de las casas en el ensanche vallekas han caido un 60% desde la crisis, 5 paradas de metro mas al centro, aun en pleno vallekas, solo han caido un 30% .



Pero bueno, que sigan la sangria de dinero de los que no saben nada de economia, compraros un libro anda antes de comprar casas, una casa no solo es una vivienda, sino una compra de valor, si compras a lo loco, luego no te quejes cuando tengas que pagar 300.000 euros por una casa que no vale ni 40.000 construirla.



sinceramente ya se porque en españa se ha especulado tanto con la vivienda, porque aqui a la mayoria se les vende gato por liebre.