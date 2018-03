Liberbank, dispuesto a una integración con otra entidad

Foto: Archivo

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, reconoció este viernes que la entidad está abierta a una futura integración con otro banco. Menéndez respondió así a la pregunta de uno de los accionistas de Liberbank durante la celebración de la Junta General de Accionistas en Madrid que quiso conocer si el banco se plantea posibles operaciones corporativas. "Por nuestra parte siempre estamos abiertos a considerar una operación que añada valor para el accionista y tenga lógica", aseguró Menéndez. El consejero delegado añadió que siempre que se den las condiciones objetivas que hagan pensar que la entidad resultante de una integración será mejor que continuar en solitario están abiertos a considerarla. No obstante, Menéndez quiso aclarar que ahora mismo no hay nada sobre la mesa y el banco no tiene puesto el foco en una fusión.

Compras

Respecto al proceso de venta de la filial española del banco portugués, Caixa Geral, el consejero delegado ha reconocido que Liberbank recibió invitación para participar en el proceso de venta y por tanto está sujeto a los compromisos de confidencialidad del mismos. Sin dar detalles de la operación, Menéndez sí alejó de la mesa la posibilidad de presentar una oferta vinculante por la filial lusa. "En nuestros planes no entra realizar ninguna oferta vinculante por una entidad si no se dan condiciones muy favorables para los intereses de los accionistas, de creación de valor a corto plazo y que no exija requerimiento de capital adicional. Eso es poco probable actualmente en el mercado", aseguró el consejero delegado.

En el plano de la digitalización, Menéndez aseguró que Liberbank se identifica con un concepto de empresa abierta a acuerdos con otras compañías en materia de nuevas tecnologías.

Los accionistas de Liberbank aprobaron el viernes reducir el número de consejeros de 15 (aunque había dos vacantes) a 11. Eduardo Zúñiga, representante de Caja Cantabria; Jesús María Alcalde, de Caja Asturias, y Víctor Roza Fresno, de la familia Masaveu, dimitieron el viernes como miembros del órgano ejecutivo. Entró como nuevo consejero David Vaamond, por Oceanwood, que tiene el 17% del banco.

PUBLICIDAD