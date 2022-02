Penélope Cruz y Javier Bardem, nominados a los Oscar, al nivel de Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor o Escarlata O'Hara

Ya conocemos las nominaciones a los Oscar 2022, una ceremonia, que se celebrará el próximo 27 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles. La 94ª edición de los Premios de la Academia tendrá color español, con las nominaciones de Penélope Cruz ('Madres paralelas') y Javier Bardem ('Ser los Ricardo') como actriz y actor principales, Alberto Iglesias por la música de 'Madres paralelas' y Alberto Mielgo como director de 'El parabrisas', candidato a mejor corto de animación.

La recta final de la carrera a los Oscar 2022 ya está aquí, tras anunciarse los nominados a la 94ª edición de los Premios de la Academia. Y antes de que se entregue ninguna estatuilla, Penélope Cruz y Javier Bardem ya han hecho historia. ¿Por qué? Porque ambos intérpretes españoles entran en el Olimpo de las, ahora, cinco parejas (matrimonio, novios o parejas de hecho) que fueron nominadas el mismo año a las dos principales categorías de interpretación de los premios del cine por excelencia.

¿Y quiénes formaban las otras cuatro parejas que recibieron tal distinción? Nada, nombres que les 'sonarán' a algunos y a algunas. Viajando en el tiempo hacia atrás, en 1987 William Hurt y Marlee Matlin, pareja en la vida real y protagonistas de 'Hijos de un dios menor' fueron nominados al Oscar como actor y actriz principales. Lo ganó ella.

En 1968, unos 'tales' Spencer Tracy y Katharine Hepburn, pareja mítica de la historia de Hollywood, aunque nunca se casaron, y protagonistas de 'Adivina quién viene esta noche', fueron también nominados como actor y actriz principales. Lo ganó ella.

Un año antes, en 1967, otra de las parejas más famosas de la historia del cine, Richard Burton y Elizabeth Taylor, dos veces casados y dos divorciados, fueron nominados a las mejores interpretaciones por 'Quién teme a Virginia Woolf'. Lo ganó ella.

Y los pioneros, otros 'semidesconocidos'. En 1940, los prometidos Laurence Olivier y Vivien Leigh (se casaron meses después de la ceremonia), fueron nominados como actor y actriz principal, él por 'Cumbres borrascosas' y ella por algo llamado 'Lo que el viento se llevó'. Lo ganó ella.

Conclusiones: solo cuatro parejas de alcoba habían sido nominadas a las categorías de actor y actriz principal en las 93 ceremonias de los Oscar anteriores. Y solo en una de ellas (Olivier y Vivien Leigh, 1940), fueron nominados por películas diferentes, como ocurre este año con Penélope Cruz ('Madres paralelas') y Javier Bardem ('Ser los Ricardo'). Y en esas cuatro anteriores ocasiones, solo ganó el Oscar... la actriz. Si la tradición continúa, Penélope Cruz lograría su segundo Oscar, tras el que levantó en 2009 como actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona'. Recordemos que su marido, Javier Bardem, también tiene un Oscar al mejor actor de reparto, por 'No es país para viejos', en 2008.

Pero no terminan aquí las buenas noticias para el cine español, ya que el compositor Alberto Iglesias ha recibido nada menos que su cuarta nominación, por 'Madres paralelas', tras haber optado antes al premio por 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo' (2007) y 'El topo' (2011).

En el apartado general, las grandes favoritas para llevarse el mayor número de Oscar son el 'western' crepuscular 'El poder del perro', dirigido por Jane Campion ('El piano') y la nueva versión de 'Dune', dirigida por Denis Villeneuve, con 12 y 10 nominaciones, respectivamente.

MEJOR PELÍCULA

'Belfast'

'No mires arriba'

'CODA: Los sonidos del silencio'

'Drive My Car'

'Dune'

'El método Williams'

'Licorice Pizza'

'El callejón de las almas perdidas'

'El poder del perro'

'West Side Story'

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh, por 'Belfast'

Ryusuke Hamaguchi, por 'Drive My Car'

Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

Jane Campion, por 'El poder del perro'

Steven Spielberg, por 'West Side Story'

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Javier Bardem, por 'Ser los Ricardo'

Benedict Cumberbatch, por 'El poder del perro'

Andrew Gardfield, con 'Tick, tick... Boom!'

Will Smith, por 'El método Williams'

Denzel Washington, por 'La tragedia de Macbeth'

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Jessica Chastain, por 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman, por 'La hija oscura'

Penélope Cruz, por 'Madres paralelas'

Nicole Kidman, por 'Ser los Ricardo'

Kristen Stewart, por 'Spencer'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Cirian Hinds, por 'Belfast'

Jesse Plemons, por 'El poder del perro'

Troy Kotsur, por 'CODA: Los sonidos del silencio'

J.K Simmons, por 'Ser los Ricardo'

Kodi Smit-McPhee, por 'El poder del perro'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessie Buckley, por La hija oscura

Ariana DeBose, por West Side Story

Judi Dench, por Belfast

Kirsten Dunst, por El poder del perro

Aunjanue Ellis, por El método Williams

MEJOR PELÍCULA

'Drive My Car' (Japón)

'Flee' (Dinamarca)

'Fue la mano de Dios' (Italia)

'Lunana: A Yak in the Classroom' (Bután)

'La peor persona del mundo' (Noruega)

MEJOR GUION ORIGINAL

'Belfast'

'No mires arriba'

'El método Williams'

'Licorice Pizza'

'La peor persona del mundo'

MEJOR GUION ADAPTADO

'CODA: Los sonidos del silencio'

'Drive my car'

'Dune'

'El poder del perro'

'La hija oscura'

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Encanto'

'Luca'

'Flee'

'Raya y el último dragón'

'Los Mitchell contra las máquinas'

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

'Ascension'

'Attica'

'Flee'

'Summer of Soul'

'Writing With Fire'

MEJOR BANDA SONORA

'No mires arriba'

'Dune'

'Encanto'

'Madres paralelas'

'El poder del perro'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas'

'El poder del perro'

'La tragedia de Macbeth'

'West Side Story'

MEJOR SONIDO

'Belfast'

'Dune'

'Sin tiempo para morir'

'El poder del perro'

'West Side Story'

MEJOR CANCIÓN

'Be alive', de 'El método Williams'

'Dos oruguitas', de 'Encanto'

'Down to Joy', de 'Belfast'

'No time to die', de 'Sin tiempo para morir'

'Somehow you do', de '4 días'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas'

'El poder del perro'

'La tragedia de Macbeth'

'West Side Story'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas'

'West Side Story'

MEJOR MONTAJE

'No mires arriba'

'Dune'

'El método Williams'

'El poder del perro'

'Tick, tick... Boom!'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Coming 2 America'

'Cruella'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Faye'

'La casa Gucci'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Dune'

'Sin tiempo para morir'

'Spider-Man: No Way Home'

'Free Guy'

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'Affairs of the Art'

'Bestia'

'Robin Robin'

'Boxballet'

'The Windhouse Wiper'

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

'Ala kachuu - Take and run'

'The dress'

'The long goodbye'

'On my mind'

'Please hold'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'Audible

Lead me Home

'The Queen of Basketball'

'Three songs for Benazir'

'When we were bullies'