Bryan Adams en Madrid y Barcelona, Whitney Houston (en holograma) y tributo a Queen

Tres nombres clásicos del pop/rock de las últimas cuatro décadas son protagonistas de la cartelera musical madrileña en las próximas fechas.

Bryan Adams, uno de los grandes nombres del rock, vuelve a colocar dos ciudades españolas en su gira internacional, 'So Happy It Hurts Live 22', Madrid y Barcelona, para presentar su nuevo álbum de estudio, 'So Happy It Hurts'.

Conocido en todo el mundo por su marca personal, que de define a la perfección como un icono del pop rock, actuará en Madrid el martes 1 de febrero, en el WiZink Center, y el miércoles 2 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Tras más de tres décadas de carrera, de grandes éxitos y conciertos multitudinarios por todo el mundo, Bryan Adams sigue siendo uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, y su directo enérgico, en el que no faltan sus grandes éxitos de todos los tiempos, sigue arrastrando a los amantes de la música, ahora de varias generaciones.

También es un reputado fotógrafo. Por su cámara han pasado Mick Jagger, Amy Winehouse, Noami Campbelll, hasta la mismísima reina de Inglaterra, y trabaja para las revistas más prestigiosas del mundo. Este año ha sido el encargado de poner las imágenes al famoso calendario Pirelli.

Tributo a Queen.

Música y nostalgia

Dos propuestas musicales más en la cartelera de Madrid, rodeadas de nostalgia: la gira 'Back to the Light Tour' 2022, concierto tributo a Queen, y 'Whitney Huston Hologram Tour', un espectáculo internacional que revive a la estrella de la música y se estrena en Madrid en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, del 29 de enero al 26 de marzo. El espectáculo ha conseguido dos premios Emmy y seis Grammy, entre otros galardones.

Tributo a Whitney Houston.

Tras exitosas giras en años anteriores, llenando por ejemplo el Hard Rock Hotel de Ibiza con más de 6.000 espectadores, la banda Queen Forever Tribute reanuda sus actuaciones con una nueva gira que les llevará por las principales ciudades europeas. Con Tono Sanders en la piel y la voz de Freddie Mercury, Adrián Pujadas (Brian May), Juanjo Amengual (John Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) y Sebastián Raimundo (Spike Edney), la banda repasar –y recrea– el repertorio de la mítica banda de rock. Actúan el 5 de febrero en la Sala Shoko de Madrid, antes de girar por otras ciudades españolas.