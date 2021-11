Puy du Fou España recibe su noveno premio, convirtiéndose en el parque más premiado del sector en su primer año de apertura

elEconomista Madrid

Puy du Fou España sigue batiendo récords. Tan solo cinco días después que la IAAPA (Asociación Internacional de Parques y Entretenimiento) reconociese el espectáculo "El Último Cantar" como Mejor espectáculo del Mundo, el parque acaba de ser nombrado como "el más innovador del país". El premio se ha hecho público durante la ceremonia de entrega de los Remarkable Venue Awards que tuvo lugar ayer en Sevilla durante el TIS (Toursim Innovation Summit). Este nuevo reconocimiento significa el noveno premio que recibe el parque en 2021, convirtiéndose en el parque más premiado del sector durante su primer año de existencia.

Los ganadores de esta misma categoría en diferentes países han sido "Paris Montparnasse Top of the City" en Francia, "Mostra di Leonardo" en Italia, "Remastered" en Holanda, "RHS Garden Wisley" en el Reino Unido e Irlanda y "Las Vegas Raiders" en Estados Unidos. En diciembre comenzará la competición Best of the Best, en la que el ganador de cada categoría se enfrenta a los de los otros países por el premio global, que se dará a conocer en enero 2022.

Los Remarkable Venue Awards, referencia en el mundo de los parques y del ocio, reconocen los mejores museos, parques y atracciones de ocio y turismo alrededor del mundo; lugares que aportan una excepcional experiencia a sus visitantes.

Un jurado formado por un panel de expertos de diferentes partes del mundo provenientes del sector del turismo y del ocio, ha concedido a Puy du Fou España el premio al "Parque más innovador" del país por "la cautivadora atmósfera creada capaz de envolver al visitante con impresionantes escenografías y sorprendentes puestas en escena".

Erwan de la Villéon, consejero delegado de Puy du Fou España, ha declarado que "este reconocimiento supone un gran orgullo para nosotros y una recompensa a todo el trabajo que hay detrás. Una vez más, la comunidad internacional vuelve a reconocer nuestra labor artística. Nos ilusiona enormemente la estupenda acogida que están teniendo nuestros espectáculos entre el público. Sin embargo, el mejor premio para nosotros sigue siendo ver las caras de emoción de los visitantes al finalizar cada uno de los espectáculos".

Puy du Fou España ha sabido crear un modelo único y excepcional que se vuelca en cada una de sus creaciones para transmitir ilusiones y emociones inigualables a todos sus espectadores.