Mujeres transgénero reclaman inclusión laboral con motivo del Día del Trabajo

Barcelona, 30 abr (EFE).- Un grupo de mujeres transgénero ha repartido este martes postales reivindicativas en la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat (Barcelona) para "concienciar y sensibilizar" sobre la discriminación laboral contra el colectivo transgénero, en la víspera de la jornada del Día Internacional del Trabajo.

La ONG Médicos del Mundo organiza esta campaña por segundo año consecutivo para visibilizar la demanda del colectivo y exigir igualdad en su acceso al mercado laboral y en la campaña de este año se hace hincapié en "los crecientes ejemplos de mujeres transgénero que han superado todas las barreras para acceder a distintos sectores del mercado laboral".

En la misma campaña, las asistentes han explicado su preferencia para referirse al colectivo como "trans", para huir de la "connotación negativa que tienen las palabras transexual y transgénero, que ponen más atención en si una persona ha cambiado sus órganos sexuales en vez de expresar el género que tienen".

Con esta campaña, han exigido que "la sociedad y las empresas las valoren por sus capacidades profesionales, y no por su identidad sexual ni su apariencia física".

"Aunque el colectivo trans es muy heterogéneo, todas comparten una misma necesidad básica, que es la de encontrar trabajo", ha explicado una técnica de Médicos del Mundo que asistía a la campaña, Paula Mauro, en declaraciones a Efe.

Las mujeres asistentes a esta campaña han entregado a los pasajeros que transitaban por el aeropuerto postales en las que las protagonistas eran mujeres trans que han conseguido trabajo y quieren lanzar "mensajes positivos para acabar con los estereotipos que envuelven al colectivo".

Algunos de los mensajes que se pueden leer en las postales han sido: "importa más lo que hago con mis manos que con mi imagen", "trabajar es mi pasión y además me da lo que necesito para sobrevivir" o "es importante que se nos den oportunidades porque cuando nos las dan podemos borrar todos esos estigmas que aun hay hacia las personas trans", entre otros.

Una de las protagonistas de las postales y trabajadora del sector sociosanitario, Duviela Agredo, ha explicado que "todo el personal sanitario debería estar formado para trabajar con personas trans, para pasarles consulta adecuadamente, sin embargo, es un sector muy falto de sensibilización".

"Las empresas son responsables, en gran medida, de la visibilización y normalización trans", ha asegurado Agredo.

Por su parte, la activista Edén Provecho ha denunciado el 'passing' que exigen las empresas a las mujeres trans. "Nos exigen -ha explicado- que no se note que somos chicas trans, que nos parezcamos lo máximo posible a una mujer cisgénero, pero hay chicas que no pueden o no quieren, y no deberían tener estas exigencias".

Cuando una empresa les ofrece una oportunidad, aún están expuestas a la "discriminación por parte de compañeros del ámbito laboral o de los clientes de la empresa", ha evidenciado Provecho.

Este año, la campaña también incluye una representación visual de la falta de oportunidades laborales que tienen las mujeres trans gracias a un dispositivo que han diseñado las propias mujeres del colectivo en el que, a través de diferentes niveles, representan a los colectivos de hombres cisgénero blancos, de mujeres cisgénero blancas hasta llegar a las mujeres trans.

Con la caída de unas canicas en sentido vertical, se demuestra que las canicas se acumulan en la primera parte del dispositivo, donde se encuentran los hombres cisgénero blancos, y las canicas que llegan a la parte de las mujeres trans con muy pocas o inexistentes.

Desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, las mujeres han interactuado con los pasajeros que se paraban para explicarles la necesidad de "que existan referentes de mujeres trans en la sociedad, para huir de los estereotipos. Por ejemplo, cuando pagas en el cajero de un supermercado y te atiende una mujer trans, estamos luchando contra la discriminación".