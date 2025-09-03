Certina DS-X: el compañero perfecto para la vuelta en septiembre y las aventuras de otoño

Con la llegada de septiembre y el inicio del otoño, la naturaleza se transforma y nos invita a redescubrirla. Tras el ritmo pausado del verano, regresan las ganas de movimiento, de disfrutar del aire libre y de aprovechar al máximo cada hora de luz. Los días se vuelven más frescos y agradables, y aún lo suficientemente largos como para explorar, practicar deporte o simplemente desconectar en contacto con el entorno. Es la temporada ideal para planear escapadas, volver a la montaña y marcar nuevos comienzos también en la rutina urbana.

La versión con correa de silicona verde refleja el carácter más outdoor del DS-X. Su bisel negro y verde conecta con los tonos de la naturaleza, mientras que la resistencia y ligereza de sus materiales lo convierten en la elección ideal para quienes buscan escapadas a la montaña y planes deportivos durante los días de otoño.

Por su parte, la versión con armis de acero inoxidable aporta un estilo versátil que transita con naturalidad entre la aventura y la ciudad. Su robustez y diseño contemporáneo lo convierten en el reloj perfecto para quienes disfrutan del carácter deportivo sin renunciar a la elegancia en su día a día.

El DS-X encarna la precisión y fiabilidad características de Certina, invitando a aprovechar al máximo los días de otoño, en los que el deporte, la exploración y la conexión con la naturaleza siguen siendo protagonistas.