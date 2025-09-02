Sanidad pide que nos preparemos para lo que viene si usamos este popular gel de ducha: no se salvan en casi ninguna casa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes 2506918, 2506917 y 2506919 del gel de ducha 'Kneipp Litsea Cubeba Limón', envases de 200ml, debido a la presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia'.

De acuerdo a la información proporcionada por la entidad, este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta 'on-line', es la empresa Kneipp GmbH (Alemania). Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La AEMPS ha informado a los usuarios que, si disponen de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no las utilice. "Podrá dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución", añade.

En cuanto a los puntos de venta, la Agencia ha pedido que revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento. "Si dispone de unidades de los lotes indicados del producto afectado, retírelas de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable", ha finalizado.