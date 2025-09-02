Todo lo que se sabe sobre Chloe Malle, hija de la actriz Candice Berge y la heredera del 'trono' de Anna Wintour en Vogue

Pocas noticias generan tanta expectación como el relevo en la dirección de Vogue Estados Unidos. Y hoy, por fin, se ha confirmado. Tras más de cuarenta años de reinado de Anna Wintour, Chloe Malle -que se postulaba desde el principio como la candidata más fuerte- será la mujer llamada a tomar las riendas de la cabecera más influyente del planeta. Su nombre no surge de la nada: a sus 39 años, Malle reúne un bagaje cultural y un recorrido periodístico que la sitúan como la idónea para esta tarea, además de su fuerte relación con Hollywood (hija de la actriz Candice Berge) y la literatura.

Chloe Malle es hija de la actriz Candice Bergen, referente de estilo durante las décadas de los setenta y ochenta, y del cineasta francés Louis Malle. Creció en un ambiente en el que el arte, el cine y la moda convivían de manera natural. Sin embargo, lo que podría haberse quedado en herencia de apellido se convirtió en un proyecto propio: estudió literatura en la Universidad de Brown y ha hecho de la escritura un espacio para desplegar su visión del mundo, elegante y contemporánea a la vez.

Su carrera en medios como The New York Observer, The New York Times o Town & Country la consolidó como una periodista versátil, capaz de narrar la vida cultural y social con precisión y frescura. En 2023 asumió el cargo de editora de Vogue.com, donde rápidamente supo aportar un aire cosmopolita y un pulso conectado con las nuevas generaciones. En una industria que vive entre la sofisticación y la inmediatez de lo digital, su estilo discreto y reflexivo se convirtió en un valor diferencial.

Ahora, tras semanas de rumores, el comunicado anunciado por Puck News confirma que Malle será la nueva jefa de contenido editorial de Vogue USA. Wintour, que continúa como directora global y cabeza de Condé Nast, se mantiene como figura de referencia, pero el día a día de la edición estadounidense queda en manos de una editora que representa una sensibilidad distinta: menos inaccesible, más cercana y con un pie firme en la realidad digital.

Malle, considerada una líder sensata, creativa y colaborativa, es capaz de mantener la visión de Vogue a la vez que promete un enfoque más moderno y digital. Tras comenzar en la marca hace más de una década, la hija de Candice Bergen ha conseguido ir escalando posiciones hasta día de hoy. Comenzó en 2011 en la sección Flash donde trataba temas de bodas, fiestas y viajes. En 2016 comenzó a implicarse en especiales como Vogue Weddings y Vogue Living. Ya en 2023, se convirtió en editora de Vogue.com donde destacaba por liderar proyectos digitales innovadores.

Tras casi 40 años para el relevo generacional, han sido varios los candidatos que han optado a este puesto. Algunos destacados han sido Nicole Phelps y Sara Moonves, aunque finalmente ha sido Chloe Malle quién tiene todo lo necesario según Anna Wintour para sustituirla.

La llegada de Chloe Malle marca un cambio de paradigma. Su presencia pública es natural y sin artificios, alejada del aura impenetrable de Wintour: madre de dos hijos, comparte imágenes espontáneas en redes sociales, lo que refuerza un estilo de liderazgo más humano. Su reto será monumental: mantener la identidad aspiracional de Vogue y, al mismo tiempo, abrir la puerta a una noción de lujo más plural y contemporánea.