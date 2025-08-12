El vaquero recto, el imprescindible de este otoño-invierno que recuerda al estilo minimalista de Carolyn Bessette

Carolyn Bessette fue mucho más que la esposa de John F. Kennedy Jr. Con una discreción innata, a pesar de su innegable status social, la publicista logró posicionar sus estilismos minimalistas y atemporales como una guía de elegancia que, 25 años después de su trágica muerte en un accidente aéreo, siguen inspirando a diseñadores y amantes de la moda.

Uno de los los estilismos que dominaron el armario de la empresaria fue un pantalón vaquero recto, combinado con una prenda superior en negro: tops ceñidos, camisetas básicas o blusas de corte sencillo que resaltaban su silueta sin estridencias.

Precisamente, el tipo de denim que solía llevar Carolyn Bessette cuando paseaba por las calles de Nueva York promete ser una de las prendas estrella de esta temporada de otoño-invierno. Se trata del vaquero recto, un tipo de corte que ofrece una caída lineal y relajada.

En Massimo Dutti tienen un modelo similar a los que lucía la empresaria. Hablamos del Jean Straight fit, un tipo de vaquero que destaca por su caída recta desde la cintura hasta el tobillo. La prenda es de tiro alto y tiene un cierre frontal.

Más allá de las prendas que ofrece la mencionada marca de Inditex, la firma Levi's es toda una referente en el mundo del denim, reconocida por su calidad y durabilidad. En concreto, el modelo 501 es un clásico de corte recto que ha sobrevivido a múltiples tendencias y generaciones.