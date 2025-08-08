¿Dejas las cremas en verano? Así es el efecto rebote que puede sorprenderte

El verano es la temporada en la que más relajamos nuestra rutina facial. Entre calor, viajes y planes improvisados, muchas personas aparcan sérums, cremas y contornos, convencidas de que "por unas semanas no pasa nada". Pero, ¿qué ocurre realmente cuando dejamos de mimar nuestra piel? ¿Existe el temido "efecto rebote"? Las expertas son claras: no es adicción cosmética, pero sí pérdida de beneficios. "Lo que hay es una pérdida paulatina de los resultados que estabas viendo", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Estefanía Nieto, de Medik8, lo compara con dejar el gimnasio: al principio no notas nada, pero poco a poco, lo que estaba tonificado deja de estarlo.
Lo que tu piel puede notar
Patricia Garín, de Boutijour, señala que la piel puede verse "menos luminosa, más deshidratada o con signos de envejecimiento más marcados". Abandonar activos como retinoides, antioxidantes o péptidos ralentiza la regeneración cutánea. Isabel Reverte, de Ambari, advierte que, a partir de cierta edad, esto se nota más porque producimos menos colágeno y ácido hialurónico de forma natural.
Cuando parece que mejora
Algunas personas sienten que su piel "respira mejor" al dejar cosméticos. Esto suele indicar que la rutina anterior no estaba bien adaptada o incluía productos irritantes. La solución no es abandonarla, sino sustituirla por fórmulas adecuadas.
Productos aliados para el verano
La clave está en adaptar, no abandonar y eso ya nos acaba de quedar claro.
En definitiva, tu piel no va a "empeorar" de forma dramática si dejas la cosmética unas semanas, pero sí perderá ese aspecto radiante que tanto te costó conseguir. Este verano, en lugar de renunciar, adapta tu rutina con fórmulas ligeras y efectivas que encajen en tu ritmo estival.