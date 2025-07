Lena de Pons, farmacéutica, lanza una advertencia sobre el uso del aftersun: "Asociarlo con quemaduras solares es un error"

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, no está de más recordar que el cuidado de la piel frente a los rayos del sol debe ser una prioridad en nuestra rutina. El sol es uno de sus peores enemigos y es durante el verano cuando este incide sobre nosotros de más perpendicular y, por lo tanto, más directa. Contar con un buen protector solar no solo nos ayuda a prevenir problemas más inmediatos como quemarnos, sino que nos protege frente al daño a largo plazo.

Cada vez quedan más lejos esos mitos que atentaban contra la salud de nuestra piel, como lo de tomar el sol sin protección para ponerse más moreno, o que cuanto más alto fuera el factor de protección, menos color cogeríamos. Ahora bien, los usos de aftersun todavía están un tanto difusos. ¿Hay que utilizarlo únicamente si nos hemos quemado? ¿Es necesaria su aplicación? Lena de Pons, farmacéutica especializada en dermocosmética resuelve todas las dudas.

Cuándo y cómo aplicar correctamente el aftersun

"No uses aftersun solamente cuando te quemes. Asociar la idea de aftersun y quemaduras solares es un error", estas son las primeras palabras de Lena de Pons en uno de los vídeos que ha compartido a través de su cuenta de TikTok. La idea que debe calar hondo en nuestra percepción es que, por mucha protección que se haya utilizado, siempre se produce un daño solar en nuestra piel, incluso si no hemos llegado al extremo, por lo que es importante aplicar aftersun indistintamente si nos hemos quemado ese día o no.

"El aftersun es una crema hidratante a la que se le añaden ingredientes calmantes y antioxidantes", añade la farmacéutica. Se trata de una opción muy interesante para revertir el todo el estrés al que sometemos a nuestra piel durante estos meses al exponernos de forma continuada al sol. "Es muy recomendable que, cada vez que vuelvas de la playa, piscina o practicar un deporte al aire libre, después de ducharte, en lugar de aplicarte tu crema hidratante tomes como hábito echarte aftersun", explica Lena de Pons.

Así que sí, además de ser el aliado perfecto contra las quemaduras solares, también podemos y debemos sacarle partido durante todo el verano. De esta forma, nos aseguramos que estamos cuidando e hidratando correctamente nuestra piel, además de aprovechar de otra serie de beneficios que tiene este producto, como conseguir un bronceado más bonito y duradero o calmar y bajar nuestra temperatura corporal.