Las 'Cotton Highlights' o la técnica que redefine las mechas este verano 2025

Todas las rubias -naturales o con ayuda- queremos tener el pelo bonito pero no solamente el color, sino conseguir una melena también sana. Una cabellera con mechas perfectas y cuidadas como la de Jennifer Aniston es un sueño a lo que muchas mujeres siguen aspirando (since 90s con Rachel Green en juego) pero lo cierto es que muchas veces, los reflejos de siempre, con deco y papel de plata, son agresivos para nuestro cabello, se pueden ver demasiado artificiales y en general un exceso de ellos puede hacer que se pierda dimensión y contraste con la base, algo que hará que nuestro look se haga plano, perdiendo sofisticación, armonía y produciendo un 'efecto tinte' no deseado. Por ello, en este artículo te hablamos de una técnica que seguro que te entusiasma: las Cotton Highlights Hair. Inspiradas en la luz escandinava y en la suavidad del algodón, estas mechas creadas por el estilista Alex Sestelo se perfilan como la técnica estrella de la temporada. ¿Su promesa? Un acabado ultra natural, luminoso y sin agresiones, que redefine lo que entendemos por 'rubio perfecto'.

La técnica, exclusiva del salón Alex Sestelo (Calle Hermosilla 43) en Madrid, ha sido diseñada para quienes desean iluminar su melena sin perder naturalidad ni comprometer la salud del cabello. A diferencia de otros métodos más agresivos o artificiales, las Cotton Highlights Hair se trabajan con papel de algodón en lugar del tradicional aluminio, permitiendo un aclarado progresivo, suave y sin marcas. El resultado: un degradado impecable, sin líneas ni cortes abruptos, que parece creado por el sol. "La clave está en la sutileza y en el respeto por la fibra capilar. Con esta técnica conseguimos un efecto multidimensional, con matices fríos y cálidos en perfecta armonía", explica Alex Sestelo.

El proceso es totalmente personalizado: comienza con un diagnóstico capilar detallado, continúa con una preparación protectora para mantener la hidratación durante la decoloración, y culmina con una matización adaptada a cada cliente. El último paso, y no menos importante, incluye un tratamiento nutritivo para restaurar la suavidad y sellar la cutícula.

Una técnica apta para todos los públicos…

El rubio nórdico que se consigue con las Cotton Highlights es versátil y favorecedor, ideal para cualquier base natural. Puede adaptarse a rubias que buscan mayor luminosidad o a castañas que quieren un toque sutil y sofisticado. Es un rubio que no grita, sino que susurra elegancia. Y eso, en una temporada donde la naturalidad y el efecto 'sun kissed' ganan terreno, marca la diferencia.

La filosofía imperante el cuidado más allá del color…

Pero más allá del resultado estético, lo que convierte a las Cotton Highlights en un fenómeno beauty es su filosofía: cuidar, respetar y realzar el cabello, no transformarlo por completo. Esta técnica representa un nuevo enfoque en coloración, donde la salud capilar es tan importante como el acabado visual.

Aunque la técnica es exclusiva del salón de Alex Sestelo, no sería extraño que esta tendencia inspire a otros estilistas. El auge de los tonos naturales, el brillo saludable y las técnicas menos invasivas es una realidad que se impone con fuerza en los salones de belleza. Y es que, cuando una melena rubia parece obra del sol más que de un decolorante, sabes que estás ante una técnica que va un paso más allá.

Así que si este verano buscas un cambio de look sofisticado, saludable y lleno de luz, ya sabes qué pedir en tu próxima cita: las Cotton Highlights. Porque a veces, lo más natural es también lo más impactante.

Mechas rubia