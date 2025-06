Una farmacéutica explica lo que debes hacer antes de tomar el sol para potenciar el bronceado: "La deshidratación causa la pérdida del moreno"

Con la llegada del verano, muchas personas buscan conseguir un bronceado bonito y uniforme, pero pocas son conscientes de que la clave está en cómo se cuida la piel antes, durante y después de la exposición solar. Salena Sainz, farmacéutica, nutricionista especializada en dermatología y creadora del producto Annue Body Elixir, revela los pasos esenciales para lograr un tono dorado luminoso sin comprometer la salud cutánea.

Hidratación, la base del bronceado duradero

Según Sainz, el primer paso para un bronceado exitoso es mantener la piel bien hidratada. "La deshidratación favorece la descamación, que es la principal causa de pérdida del moreno", explica. Factores como el sol, el cloro o la sal del mar contribuyen a esta sequedad, por lo que cuidar la barrera cutánea es esencial.

En este sentido, Annue Body Elixir, un tratamiento corporal que combina 19 activos naturales, se presenta como un aliado clave en este proceso. "Aceites como el de jojoba, rosa mosqueta o pepita de uva aportan una hidratación profunda y realzan la luminosidad de la piel, intensificando el tono bronceado", añade Sainz.

Antioxidantes: más allá de la estética

Otro factor que influye directamente en la calidad del bronceado es la protección frente al estrés oxidativo. Aquí entran en juego los antioxidantes, que ayudan a conseguir una pigmentación más uniforme y una piel más resistente. "Aceites cítricos como el de naranja o bergamota, presentes en Annue, son ricos en vitamina C y ayudan a mejorar el tono general de la piel", afirma la experta. No obstante, insiste en que este tipo de cuidados no sustituyen nunca el uso de un protector solar adecuado.

Activar la circulación para una piel más radiante

La microcirculación también juega un papel importante en la preparación de la piel para el sol. Ingredientes como el romero, el ciprés o el lemongrass ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, favoreciendo la oxigenación y nutrición de las capas más superficiales de la piel. "Esto facilita la renovación celular y da como resultado una pigmentación más homogénea", detalla Sainz.

Para maximizar los resultados, se recomienda una exfoliación suave antes de la primera exposición solar. Así se eliminan células muertas y se prepara la piel para absorber mejor los productos que se apliquen posteriormente.

Aunque está diseñado para potenciar el bronceado, Annue Body Elixir también actúa como tratamiento corporal completo durante el verano. Según su creadora, "reduce visiblemente la celulitis, mejora la flacidez y ayuda a atenuar estrías y cicatrices". Estudios de eficacia citados por la marca aseguran que puede disminuir el volumen corporal hasta en 3,2 cm y reducir la celulitis en un 80%.

En los meses más calurosos, cuando la hinchazón de piernas es habitual, este elixir también ejerce una acción antiinflamatoria, estimulando tanto la circulación como el sistema linfático. Como valor añadido, su aroma —una mezcla de cítricos, lavanda y romero— convierte cada aplicación en un ritual sensorial pensado para relajar cuerpo y mente durante el verano.