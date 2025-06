Dime cómo maquillas tus ojos y te diré cómo potenciar tu mirada (aunque lleves gafas): lo dice una experta

"Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate...", entonaba Mecano en uno de sus grandes éxitos. Tras ese estribillo icónico de No me mires se escondía, casi como un presagio, uno de los mantras más repetidos por las maquilladoras profesionales: el espejo puede ser el mejor aliado… o el peor juez. Y es que mirarse demasiado a veces nos hace dudar, recalcular cada trazo, cada sombra. Hoy, en plena era de la belleza natural y del 'make up no make up', los expertos vuelven a poner el foco en los pequeños trucos que marcan la diferencia. ¿Cómo maquillarte si llevas gafas a diario? ¿Qué debes resaltar? ¿Qué conviene suavizar? Las respuestas existen y todas coinciden: debes convertir tus gafas en tu complemento favorito, potenciando tu estilo y haciendo que la miopía o la hipermetropía pasen a un segundo plano.

"La miopía hace que los ojos detrás de los cristales se vean más pequeños, por lo que lo más importante a la hora de maquillarlos será agrandarlos, por ejemplo, con eyeliner o con una sombra que agrande los ojos. Por el contrario, si tienes hipermetropía o presbicia, los ojos parecen mucho más grandes de lo que son, así que en ese caso conviene optar por un maquillaje más sutil: poca máscara y sombras en colores naturales", explica la experta Kuki Giménez, directora de Let's Make Up School.

Si tienes miopía, apunta este consejo: alarga tu mirada con una sombra o eyeliner

Tal y como explica la experta, quienes padecen miopía suelen tener unos cristales que tienden a reducir ópticamente el tamaño de los ojos, haciendo que la mirada se perciba más pequeña y algo apagada. Pero con unos trucos de maquillaje, es posible revertir este efecto óptico y conseguir una mirada más abierta y expresiva.

El primer paso es alargar visualmente el párpado. ¿Cómo? Apostando por un eyeliner que comience desde el centro del párpado y se extienda hacia el extremo exterior del ojo. Así, se logra un resultado natural pero con un toque sofisticado, muy al estilo de la mítica eyeliner que lucían las grandes divas del pop de los 80, como Madonna.

Si lo tuyo no son las líneas definidas, puedes optar por un sombreado en tonos tierra. Cuanto más claros sean los tonos, mayor será el efecto de amplitud que conseguirás. Estos matices aportan profundidad sin recargar la mirada, haciendo que los ojos se vean más grandes, incluso detrás de los cristales.

Hipermetropía: cómo disimular el 'efecto lupa' con maquillaje

En el caso contrario, si las gafas corrigen hipermetropía, el reto es otro: los cristales tienden a funcionar como una pequeña lupa, agrandando los ojos y resaltando cualquier detalle, incluso aquellos que preferiríamos disimular. Aquí, la experta lo tiene claro: "Los tonos mate neutros serán tus mejores aliados para evitar que se produzca ese efecto de agrandamiento del ojo". Tonos suaves, sin brillos ni destellos, que ayuden a equilibrar la mirada y aporten naturalidad.

El uso del 'rímmel', tan imprescindible en otros casos, también requiere de cierto control en este tipo de graduación. "Con la máscara de pestañas es importante ser más comedida: mientras que en la miopía ayuda a agrandar el ojo, en la hipermetropía puede acentuar todavía más el efecto lupa, además de que las pestañas pueden chocar con los cristales", explica la maquilladora Kuki. La clave está en buscar el equilibrio: potenciar la mirada, pero sin sobrecargarla, logrando un acabado elegante y natural.

Sin embargo, como casi todo en el mundo de la moda y la belleza, las gafas también son cuestión de gustos y de estilo personal. No obstante, las expertas coinciden en que el color del pintalabios puede hacer que tu mirada cambie por completo.

"Con las monturas gruesas o negras, los labiales rojos o de tonos intensos funcionan a la perfección, creando un contraste elegante y sofisticado. En cambio, si las gafas son transparentes o metálicas, prácticamente cualquier tono de labial es válido: desde los más sutiles hasta los más atrevidos", explican.