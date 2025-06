Mónica Carrillo lleva el flequillo que mejor sienta en verano (y esta es la regla matemática que debes conocer para saber si a ti te sentaría bien)

Con las altas temperaturas de los últimos días, el verano parece estar adelantándose en nuestro calendario y, con él, los cambios de looks más propios de esta época. Al igual que no te vistes igual en todas las estaciones del año -y no solo con prendas más o menos abrigadas por motivos obvios, sino que los colores y estampados también se adecuan al momento- el cabello tampoco te pide lo mismo en los diferentes meses. En cuanto a la coloración, en los meses más calurosos del año suele virar más hacia los tonos más rubios o castaños, consiguiendo ese efecto 'rayos de sol' tan favorecedor. Pero también existe un corte que es el acierto infalible, y Mónica Carrillo lo ha demostrado.

La presentadora luce a través de su red social su nuevo look. Un peinado que, según ella misma cuenta, no llevaba desde "hacía siglos", pero ahora se ha atrevido y no le puede sentar mejor. Se trata de un flequillo abierto, tipo cortina (o también llamado estilo effortless), que le da un toque juvenil y fresco al rostro y que, además, sienta bien en casi los cabellos por su gran versatilidad, y en muchos de los rostros (para saber si es el tuyo, sigue leyendo).

La autora de La luz de Candela lo luce con un recogido desenfadado, que demuestra que este flequillo es siempre un plus, ya que eleva cualquier peinado improvisado, sea cual sea tu estilo. Otro de los motivos de que sea un flequillo apto para el verano es la facilidad para peinarlo, ya que sabemos que ésta es una época en la que nos apetece estar lo más alejadas posible de secadores, planchas o cualquier herramienta que te robe tiempo para desconectar y disfrutar.

Depende el tipo de cabello que tengas, podrás olvidarte más o menos de arreglarlo. Pero, si tu caso es de los complicados, bastaría con secar todo el flequillo hacia abajo, sujetando la raíz con los dedos de una mano y secándolo con la otra. Con los propios dedos le darás la forma que quieres mientras lo acompañas con el calor del secador para fijar.

No obstante, si no tienes demasiadas habilidades como peluquera, puedes optar por echar mano a materiales como: un buen cepillo con forma redonda y un spray texturizador para darle volumen y poder fijarlo con mayor facilidad, ya que los cabellos muy finos y lacios tendrán más dificultad para darle forma. Pero se consigue.

¿A qué tipos de rostro favorece?

Entre la infinidad de trucos que nos deja TikTok que nos salvan la vida, la fórmula matemática para saber qué tipo de flequillo es el que te favorece es uno de los más alabados y demandados. Para ello, debes tener en cuenta qué parte de tu cara es la más ancha y la distancia entre tus cejas, entre otras características faciales. Pero no te preocupes, porque es mucho más sencillo de lo que, a priori, puede parecer, y a continuación lo explicamos:

El primer paso es medir el ancho de nuestra frente con los dedos extendidos, uno sobre el otro (como la medida que utilizamos cuando nos vamos a cortar las puntas). Si caben tres dedos, anotaremos un 1 en un papel. Si caben cuatro, un 2, y si son cinco, un 3. El segundo paso es descubrir qué parte de nuestra cara es la más ancha (frente, mejillas o barbilla). Si es la frente, escribiremos un 1, para las mejillas, un 2, y si es la barbilla, un 3. Por último, anotaremos si la distancia entre nuestras cejas es mayor o menor que el tamaño de uno de nuestros ojos. Si es mayor, el número será el 1, si es menor, el 2.

El resultado:

Si tu resultado es 111, 121, 221 y 231, no estaría recomendado el flequillo para tu rostro.

Para los códigos 222, 321, 312, 212 y 322, sí le quedaría bien.

Si tus números están entre 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 o 332, el flequillo perfecto para ti sería el cortila o effortless (sin esfuerzo).