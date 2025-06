Jennifer Lopez deja atrás su color castaño y sorprende con un rubio platino: las imágenes de su nuevo look

Jennifer Lopez siempre ha sido fiel a su icónico color castaño, un tono que se ha convertido en una parte de su imagen desde que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la intérprete de On The Floor ha sorprendido hace unas horas a todo sus seguidores con un llamativo cambio de look en el tráiler de El beso de la mujer araña, la nueva adaptación cinematográfica de la obra de Manuel Puig.

En el avance su nueva película, la intérprete aparece junto a Diego Luna con una melena rubia platino que recuerda a la de la gran Verónica Lake. En cuanto al peinado, la cantante luce unas ondas estilo Old Hollywood, un contraste perfecto con un maquillaje más arriesgado inspirado en la estética de los años 80.

Este no ha sido el único estilismo que ha lucido Jennifer Lopez durante el avance de El beso de la mujer araña. Tras aparecer con su nueva melena rubia, la intérprete ha sorprendido con un corte bob-con flequillo incluido-en color negro. Este tipo de peinado ha alcanzado gran popularidad durante 2025 por su efecto rejuvenecedor y su practicidad.

La película, escrita y dirigida por Bill Condon, se estrenó en enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundace, donde el público la acogió con gran ovación. Aunque todavía no se ha confirmado su fecha de estreno, se prevé que llegue a los cines el próximo mes de octubre.