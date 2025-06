Kylie Jenner revela qué tipo de implantes mamarios lleva y quién fue su cirujano

Kylie Jenner comenzó a ser un rostro público con tan solo 10 años tras su participación en Keeping Up with the Kardashians, un reality show que se estrenó en 2007 y que retransmitía la vida de ella y su familia. Más de una década después de aquel estreno, la menor del clan Kardashian sigue levantando las mismas pasiones. Con millones de seguidores en sus redes sociales, la hermana de Kendall Jenner comparte con sus fanáticos parte de su día a día, así como sus secretos de belleza más íntimos.

Después de años de negociaciones y especulaciones, Kylie Jenner reveló hace unos días, a través de su perfil de Instagram, nuevos detalles sobre su operación de pecho.

"Me hice un aumento de pecho con implantes de silicona de 445 cc, perfil moderado, colocados parcialmente debajo del músculo. El procedimiento fue realizado por el cirujano Garth Fisher en Beverly Hills", aclaró Kylie después de que un seguidor ensalzara el aspecto de su pecho en una fotografía en la que posa en bikini.

Esta no es la primera vez que Kylie habla abiertamente de su pecho. En 2023, en un episodio de Las Kardashian, aclaró que se había operado. "Tenía unos pechos preciosos (antes de dar a luz a su primera hija, Stormi). Buenas tetas naturales. Simplemente preciosas. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y, obviamente, ojalá que no me los hubiese operado nunca, para empezar", explicó.

¿Cuáles son las prótesis más solicitadas en España y por qué?

Kylie Jenner, al igual que otras muchas celebridades, han influido en la tendencia de belleza y estética a nivel mundial. En España, el aumento de pecho es una de las intervenciones quirúrgicas más solicitadas.

En este contexto, existen varios tipos de prótesis mamarias que destacan por ser las más solicitadas, principalmente por su seguridad, naturalidad y los resultados estéticos que ofrecen:

Prótesis redondas de gel cohesivo de silicona : Su combinación se seguridad, naturalidad y resultados estéticos han hecho que alcancen gran popularidad.

: Su combinación se seguridad, naturalidad y resultados estéticos han hecho que alcancen gran popularidad. Prótesis anatómicas de gel cohesivo de silicona : Especialmente solicitadas por mujeres que buscan una apariencia más natural y desean corregir mamas tuberosas o asimetrías.

: Especialmente solicitadas por mujeres que buscan una apariencia más natural y desean corregir mamas tuberosas o asimetrías. Prótesis ergonómicas: Aunque más costosas, su capacidad para adaptarse al movimiento del cuerpo y ofrecer resultados naturales las han hecho ganar popularidad entre quienes buscan una apariencia más natural y armónica.