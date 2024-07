Las tres cremas solares de factor 50+ que OCU recomienda para este verano y las tres que protegen menos de lo que prometen

Coincidiendo con la llegada de las vacaciones estivales, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su ya tradicional análisis de protectores solares. Para esta ocasión, la organización ha analizado un total de 21 cremas corporales con factor de protección SPF 50 y 50+ a la venta en supermercados, perfumerías, farmacias y parafarmacias.

"La selección se ha hecho entre las marcas más importantes de supermercado y droguería (Nivea, Garnier Delial, Babaria, Ecran denenes), farmacia y parafarmacia (Isdin, Avène, Eucerin, La Roche Posay, Mustela, Heliocare). Las marcas blancas están representadas por Science de Carrefour, Deliplus de Mercadona y Cien de Lidl. También mostramos alguna marca de alta perfumería, como Biotherm", indica la organización.

El análisis se ha realizado en colaboración con otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio certificado, experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), que combina mediciones 'in vivo' e 'in vitro' y que es reconocido por la industria cosmética. Del mismo modo, un panel formado por 30 voluntarios de distintas edades probó cada una de las cremas valorando la facilidad de dispensación y aplicación, la absorción, la textura, el olor, el efecto (si no es pegajoso, ni graso) y el aspecto de la piel.

Mejor valoradas

Así, el análisis de OCU revela que entre la muestra hay productos de muy buena calidad, aunque han observado disparidad entre los resultados de laboratorio y los de la prueba entre voluntarios. Mientras que para a los voluntarios concedieron los mejores resultados a Biotherm Waterlover hydrating sun milk SPF 50+ y Nivea Sun kids Protege & Cuida en pistola SPF50+, los expertos de OCU concedieron la victoria a dos productos de la marca Avène y a uno de los preferidos de los voluntarios: el de Biotherm.

Mejor valoradas por los voluntarios

Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk SPF 50+ (200 ml, 21,18 euros el envase).

Nivea Sun kids Protege & Cuida en pistola SPF50+ (270 ml, 16,43 euros el envase).

Mejor valoradas por OCU

Eau Thermale Avène Leche niños muy alta protección 50+ (250 ml, 22,25 euros el envase).

Eau Thermale Avène Spray niños muy alta protección 50+ (200 ml, 19,13 euros el envase).

Biotherm Waterlover Hydrating Sun Milk SPF 50+ (200 ml, 21,18 euros el envase).

Para quienes prefieran decantarse por opciones más económicas, la organización indica que "se pueden comprar cremas de calidad a precios bajos, como es el caso de alguna marca blanca: Sun Med (de Mercadona) y Science (de Carrefour)".

Menos protección de la anunciada

Por otro lado, los mismos resultados del análisis revelan que 3 de las 21 cremas corporales seleccionadas no alcanzan el factor de protección 50 o 50+ anunciado. De hecho, correspondería a un etiquetado SPF 30, que, siendo un factor alto, no es el anunciado. Los protectores afectados son:

Ecran Denenes Leche protectora infantil pieles sensibles y atópicas FPS 50+, Spray pistola de 270 ml (no cumple con el SPF ni el UVA indicados).

Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+. Tubo de 150 ml (no cumple con el SPF indicado).

Cien Sun (Lidl) Crema solar infantil SPF 50. Tubo de 100 ml (no cumple con el SPF indicado).

A estos tres productos se les ha realizado un segundo análisis según la norma ISO 24444:2019 SPF in vivo; para el producto Ecran Denenes, también se ha repetido según la norma ISO 24443: 2021 UVA in vitro. En todos los casos se han confirmado los resultados del primer análisis.