Índice UV hoy en España: este es el índice de radiación ultravioleta del 25 de junio 2024

Para este martes 25 de junio, el riesgo de exposición a los rayos ultravioleta será muy alto en prácticamente todo el país, con valores superiores a 8 (según el índice UV) en todas las provincias. Así se refleja en el siguiente mapa, elaborado por elEconomista.es de acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tal y como muestra este mapa, los índices más altos se darán en Canarias, donde se registrará un riesgo extremo (11+).

En cuanto a la previsión de AEMET para los próximos días, los niveles, aunque elevados, irán descendiendo lentamente. Para este miércoles no se prevé que ningún territorio presente un riesgo extremo. No obstante, no será hasta el viernes cuando veamos algunos niveles naranjas en Extremadura y algunas zonas de Andalucía.

Por ello, será necesario que quienes tengan previsto exponerse al sol de forma prolongada se protejan la piel de la manera pertinente, conforme al índice UV correspondiente y su tipo de piel.

Cómo interpretar el índice UV

El índice UV contiene cinco estadios de riesgo (Baja, Moderada, Alta, Muy Alta y Extremadamente Alta), representando numéricamente de menos a más el riesgo relativo a la sobreexposición a la radiación. Cada nivel comprende un rango de valores del Índice, siendo el valor mínimo el 0. La escala no contempla un valor máximo, ya que todos los valores superiores a 11 se consideran dentro del riesgo de exposición Extremadamente Alto.

Así, los valores que puede presentar el índice son los siguientes: