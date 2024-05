OCU alerta del 'callo solar', la última moda peligrosa de TikTok: "es una soberana sandez"

Cada año, con la llegada del buen tiempo, a muchas personas les surge la urgente necesidad de ponerse morenas con fines estéticos. Para lograrlo en tiempo récord, desde algunas redes sociales (principalmente TikTok) se ha viralizado la recomendación de "construir tu callo solar".

Este método, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), consiste en exponerte al sol sin protección solar de manera continuada hasta quemarte considerablemente para que tu piel desarrolle tolerancia al sol y a la radiación ultravioleta. Así, una vez que te haces tu callo solar (según aseguran sus partidarios) ya estarías protegido contra las quemaduras solares, sintetizarías mejor la vitamina D y mejorarías la apariencia de tu piel.

Ante tales afirmaciones, la organización se ha mostrado tajante. "¿Hay alguna evidencia que confirme esta teoría? Rotundamente, no. El callo solar no existe, la piel no puede desarrollar tolerancia al sol ni a la radiación ultravioleta", sentencia OCU.

Por un lado, la organización señala que la exposición prolongada al sol envejece la piel, produce arrugas, manchas y quemaduras y aumenta el riesgo a que aparezca cáncer de piel.

Por otro lado, y aunque nuestro cuerpo sintetiza vitamina D al entrar en contacto con la luz solar, desde OCU indican que con exponer la cara y los brazos al sol durante 15 minutos es suficiente para lograr una producción adecuada de vitamina D. "La piel ha de estar sin protección solar, pues si no se bloquea la síntesis de la vitamina D, ¡pero sin perder la cabeza y arriesgarnos a quemaduras!"