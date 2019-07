Almeida desea aprobar la Operación Chamartín en septiembre, sin retoques

Madrid, 10 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho este martes que espera que el pleno del Ayuntamiento pueda aprobar la operación Chamartín en septiembre, manteniendo el proyecto ya consensuado entre promotor, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

En una entrevista este miércoles con el programa Espejo Público de Antena 3, Almeida ha afirmado que ese proyecto tiene aspectos "mejorables", pero que debe primar el acuerdo y cerrarlo para ponerlo en marcha 25 años después de su concepción.

Según Almeida, ese plan prevé la reforma "imprescindible" de la estación de Chamartín, que incluye el soterramiento de vías, para permitir la comunicación directa con Barcelona y para que los viajeros no deban hacer transbordos en Atocha.

Además, ha afirmado que en vista de que el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir las miles de viviendas que necesita la ciudad, ofrecerá suelo de titularidad pública a cooperativas y promotores privados con la condición de que sean viviendas en régimen de alquiler y a precio tasado.

Con respecto al anuncio de que ofrecerá un cheque-vivienda a menores de 35 años, el alcalde ha afirmado que se trata de una subvención que pondrá en marcha el año próximo con la idea de que los jóvenes puedan independizarse y de retener el talento que hay en la capital.

Habrá una exigencia, ha dicho Almeida, que pasa porque los solicitantes hayan vivido el último lustro en Madrid, y además, con respecto a los arrendadores, el Ayuntamiento estudiará cómo regular que no se disparen el precio de los alquileres y establecerá un mecanismo de seguridad jurídica para los propietarios.

Con respecto a Madrid Central, el alcalde ha reiterado que "tiene un peso ínfimo en el conjunto de medidas de calidad del aire" y ha manifestado que no desea dar un paso atrás en la lucha contra la contaminación porque es consciente de que se trata de un problema y un reto para la capital.

"No discutimos sobre la contaminación sino por la eficacia de Madrid Central", ha afirmado Almeida, quien ha añadido que este proyecto del anterior administración local solo afecta al 1,5 % de vehículos en marcha por Madrid en lugar de operar en todo el perímetro de la M-30, donde no ha sido adoptada ninguna medida.

Martínez Almeida ha insistido en que el Ayuntamiento se ha dado tres meses de plazo para evaluar todos los aspectos relacionados con la eficacia de las medidas contra la contaminación en Madrid, lapso después del cual "adoptaremos nuevas medidas".

También ha hablado el alcalde de la limpieza de la ciudad y ha recordado que el Ayuntamiento ha contratado a 500 trabajadores extras para el verano, y que una vez solucionado el problema de la limpieza de la ciudad la administración velará por el cumplimiento estricto de los contratos de modo que deje de ser la "principal preocupación" de los madrileños.

Con respecto a los reproches manifestados por la exalcaldesa Manuela Carmena a cuenta de la desactivación de Madrid central, Almeida ha criticado a su antecesora por no haber se quedado en la oposición y porque en el poco tiempo que ha pasado desde que dejó el cargo ha concedido más entrevistas que cuando gobernaba.

Y ha explicado cómo fue la conversación que mantuvo con Carmena el día de constitución del nuevo gobierno, cuando la alcaldesa saliente le daba la despedida de manera informal: "Quiero que reconozcas que has sido un poco gilipollas", a lo que él replicó: "he sido duro", pero ella reiteró "no, has sido un poco gilipollas".

Almeida ha dicho al respecto que no entiende ni comparte ese agravio.