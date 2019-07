Finanzas de Guatemala no tiene recursos presupuestarios para comprar aviones

Guatemala, 5 jul (EFE).- El ministro de Finanzas de Guatemala, Víctor Martínez, admitió este viernes que "no" hay disponibilidad presupuestaria para la compra de dos aviones militares a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), de capital estatal, por un valor de 28 millones de dólares.

Durante una citación en el Congreso con diputados del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza por la compra de dos aviones Pampa III a Argentina, Martínez dijo que no tenían conocimiento de esta operación hasta el pasado 24 de junio, cuando el Ministerio de la Defensa presentó un requerimiento para "ver la disponibilidad".

Antes, detalló, solo hubo coordinaciones "informales" y en esa fecha se realizó un análisis preliminar y se les notificó que "no" había disponibilidad presupuestaria, aunque podrían seguir con las evaluaciones y si se llegaba a concretar la compra se analizaría otra vez la disponibilidad o cómo reajustar el reparto del presupuesto.

"¿Por qué se realizó a escondidas?", cuestionó el diputado Carlos Barreda al recordar que el Gobierno negó en varias ocasiones esta compra, incluso después de que la Presidencia de Argentina anunciara el acuerdo al que llegaron los presidentes de ambos países, Jimmy Morales y Mauricio Macri, este miércoles.

La Presidencia argentina aseguró que las aeronaves adquiridas, que serán entregadas en los próximos meses, serán utilizadas para el entrenamiento de pilotos y el control de fronteras con Nicaragua, y añadió que la operación se cerró por un monto total de 28 millones de dólares, incluyendo los servicios de entrenamiento de pilotos y mantenimiento.

Estos dos aviones Pampa III, cuya negociación se viene fraguando desde enero, se convierten en la primera exportación de este tipo de aeronaves de reconocimiento que realiza Argentina.

El Pampa III, "versátil, moderno y económico", es un avión de entrenamiento básico-avanzado que es usado por los cadetes de la Fuerza Aérea Argentina para aprender a volar, pero cumple también una destacada función para controlar y custodiar fronteras.

El viceministro de la Defensa, Gustavo Méndez, que acudió en su calidad de representante de esta cartera, no pudo confirmar si existe o no un expediente con las evaluaciones técnicas por esta compra y admitió que la cartera no tiene espacio presupuestario para hacer frente a esta compra y tampoco sabe de donde sacarán el dinero.

Por su parte, el subcontralor de Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, César Elías, anunció que ya solicitaron por escrito el jueves un expediente para verificar el proceso y esperan tener más información la próxima semana.

La supuesta compra de los dos aviones militares, cuyo gasto ha sido calificado como excesivo por diversas organizaciones y entidades, ha estado rodeada de polémica desde el principio y este viernes el vicepresidente, Jafeth Cabrera, la volvió a negar a pesar de que el Ministerio de Defensa y la Presidencia la han reconocido.

"La información que tengo es que está en proceso la compra, no se han comprado porque no se ha entregado ningún cheque, una vez se da todo el proceso jurídico y tiene que trasladarse al Ministerio de Finanzas", argumentó el vicepresidente, quien reiteró que como aún no se ha comprado "no hay ninguna consecuencia presupuestaria".