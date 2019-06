Montero aposta pel consens per aconseguir un creixement més sostenible

Barcelona, 27 juny (EFE).- La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero ha apostat aquest dijous pel "consens i el diàleg" com a eines per transformar i modernitzar la nostra economia i aconseguir un creixement "més inclusiu i sostenible".

Montero ha inaugurat avui la V edició del Congrés Mundial de les Zones Franques a Barcelona, esdeveniment que se celebra per primera vegada a Europa i que reuneix prop de 1.000 líders de 79 països de les principals zones franques del món.

Durant el seu discurs, Montero ha ressaltat l'"enorme transcendència" d'aquesta trobada, que se suma a d'altres esdeveniments relacionats amb el sector que se celebren aquesta setmana a Barcelona, com el Saló Internacional de la Logística (SIL) i ha destacat que el sector del transport i la logística representa més del 8% del PIB espanyol.

Per a Montero, la celebració d'aquest congrés a Barcelona és una "oportunitat" per a l'estímul econòmic, el dinamisme, la capacitat d'atreure talent i empreses i discutir el paper que han de les zones franques en reptes tan importants com la globalització o la digitalització de l'economia.

També ha reflexionat sobre que, quan les empreses instal·lades a les zones franques arriben a una etapa de maduració, el paper tractor que tenien en un principi "es difumina" i provoca que l'incentiu fiscal acabi sent un factor de competència que cal "redissenyar".

En aquest sentit, ha considerat "intel·ligent" l'estratègia dissenyada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que s'ha marcat com a objectiu la captació d'empreses no només a través d'exempcions fiscals, sinó oferint nous serveis que tenen com a base la innovació i la sostenibilitat.

Montero ha advertit que la crisi econòmica ha provocat un "auge dels nacionalismes" que promouen un replegament a l'interior davant les incertesa globals i ha posat com a exemple l'escala de tensió entre els Estats Units i la Xina o el Brexit.

La resposta als reptes globals, segons Montero, no pot ser aixecar murs o provocar por d'allò extern i enfrontar persones i territoris.

La ministra ha advocat per trobar "respostes" a nous problemes "respectant" sempre els valors democràtics i les llibertats individuals.

També ha apostat per l'estabilitat política com a base per a l'estabilitat econòmica i social, pel "consens, la moderació i el diàleg per "teixir aliances" per avançar en la nostra economia.

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha destacat la importància de la "digitalització" que afecta tots els segments d'activitat i ha demanat una "reflexió profunda" per adaptar-se als canvis que provoca la revolució tecnològica.

Ha recordat que la Generalitat preveu que l'economia catalana creixi un 2,2% el 2019 i un 1,9% el 2020, en línia amb una fase més madura del cicle econòmic.

Ha assegurat que la voluntat del govern català és ser present al món i té a veure també amb l'aprovació del pla d'acció exterior que suposa entre d'altres mesures l'obertura de tres noves delegacions.

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha destacat que les zones franques són una "fàbrica d'oportunitats i de creació d'idees" i ha reiterat que el CZFB està compromès amb la sostenibilitat econòmica de l'entitat, el desenvolupament econòmic i social del territori i la integració urbana i sostenible.

El president de l'organització mundial de zones franques, World Free Zones Organization, Mohammed Alzarooni, ha destacat que el congrés servirà per estudiar els desafiaments als quals s'enfronten les zones franques i ha alertat d'algunes amenaces, com el "proteccionisme", que restringirà les exportacions. EFE

