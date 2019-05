Sabanés: La Feria del Libro seguirá en el Retiro "gobierne quien gobierne"

Madrid, 22 may (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha subrayado este miércoles que "gobierne quien gobierne" la Feria del Libro de Madrid seguirá celebrándose en el parque del Retiro porque se ha suscrito un nuevo protocolo con sus organizadores que asegura el cuidado de este pulmón verde.

Así lo ha defendido en declaraciones a los periodistas tras un desayuno electoral de Más Madrid.

La responsable de Medio Ambiente ha subrayado que el Gobierno de Manuela Carmena no quiere mover el evento de este espacio, después de que El País haya publicado este miércoles que su concejalía presiona para cambiar esta ubicación.

"Que quede claro: no solo hemos trabajado en esta edición si no en un convenio donde se fija la continuidad de la Feria del Libro en el Retiro", ha dicho Sabanés, que no sabe "de dónde viene la confusión ni la distorsión".

Además, la dirigente de Equo y candidata en la papeleta de Manuela Carmena, ha agradecido la sensibilidad de los organizadores para "hacer compatible una actividad esencial para Madrid" con "el cuidado de un espacio que también es maravilloso para la ciudad".

Fuentes del Consistorio han señalado a Efe que la Feria del Libro es "un evento privado" pero que cuenta con el apoyo, el impulso y las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid "por sus múltiples beneficios para la ciudad".

Además, indican que se ha firmado un protocolo que "regula su celebración de cara a este año y los próximos, teniendo en cuenta la delicadeza del parque y la seguridad de los asistentes", un documento que se suma al convenio ya existente y que se ha firmado "de mutuo acuerdo" y con "la visión común de celebrar la Feria en el Retiro".

El Ayuntamiento de la capital presenta mañana, jueves, la 78º edición de la Feria del Libro, que arranca el 31 de mayo, en un acto en el Palacio de Cibeles al que no asistirán concejales del Gobierno y que se realiza a tres días de las elecciones municipales.