El rey y Torra evidencian la frialdad de su relación en el salón Automobile

Barcelona, 10 may (EFE).- El rey y Quim Torra han evidenciado la frialdad de su relación durante la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona, donde el presidente de la Generalitat no ha recibido al monarca aunque ha habido un protocolario saludo entre ambos sin que se les haya visto mantener conversación alguna.

La última vez que Felipe VI visitó Cataluña fue el pasado mes de febrero con motivo del Mobile World Congress, celebrado en el mismo recinto ferial de Montjuic en el que se ubica la edición del Automobile inaugurada este viernes.

Si en aquella ocasión Torra protagonizó gestos de distanciamiento hacia el rey al no acudir a la cena inicial y no estar presente en los saludos de bienvenida, ha vuelto a repetir esa actuación al no formar parte de la línea de saludo a la llegada del monarca.

El rey ha accedido al interior del pabellón en el que se ha celebrado el acto inaugural, y al dirigirse al lugar para la foto de familia es cuando ha visto que Torra estaba junto a los representantes del sector del automóvil y se ha acercado a él para estrecharle la mano sin intercambiar conversación alguna.

Tampoco la ha habido durante la foto, en la que el president se ha situado a la derecha del jefe del Estado, ni durante el almuerzo que han compartido con otras autoridades, organizadores del salón y dirigentes de las marcas de vehículos que exhiben en Barcelona.

En la mesa redonda que han compartido junto a otra decena de comensales se han situado enfrente uno del otro, pero el diámetro de la misma no facilitaba una charla entre ambos.

Luciendo en la solapa de su chaqueta un lazo amarillo en solidaridad con los dirigentes independentistas en prisión, Torra ha acompañado al rey al término del almuerzo en el recorrido que ha realizado por los diversos pabellones de la muestra.

Pero si esa visita ha durado casi dos horas, el president sólo le ha acompañado en una primera parte, ya que a mitad de la misma se ha dirigido al rey para despedirse por motivos de agenda y estrechar de nuevo sus manos.

En la parte del recorrido que han compartido tampoco se ha visto ningún intercambio de palabras y Torra se ha situado casi en todo momento en un segundo plano mientras que el rey departía con representantes del sector.

De la comitiva que ha acompañado al rey han formado parte, entre otros, la ministra de Industria, Reyes Maroto; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; el presidente del Salón, Enrique Lacalle; el de la Fira de Barcelona, Pau Relat; y el de la patronal Anfac, José Vicente de los Mozos.

También la consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Angels Chacón.

Entre las ausencias ha destacado la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha excusado su presencia por estar preparando un debate de candidatos ante las elecciones municipales del 26 de mayo.

En su lugar ha acudido el gerente del ayuntamiento, Jordi Martín, que tampoco se ha situado en la línea de saludo a la llegada del rey.

El hecho de estar en campaña electoral ha provocado que en el acto inaugural del Automobile no hubiera palabras del rey ni de ningún representante político.

Sí ha tomado la palabra el presidente de Anfac, quien ha pedido la ayuda de todas las administraciones y "reformas industriales de calado" para renovar el parque de coches en España.

De los Mozos ha asegurado que la Casa Real "ha sido siempre un aliado" para el sector y ha trasladado al rey que puede contar con ellos para el futuro.

Por su parte, el presidente de Fira de Barcelona ha destacado el importante papel que juega el sector de la automoción en la actividad económica de Barcelona, mientras que Enrique Lacalle ha recordado el peso económico del automóvil en España y el rol del salón, que cumple en esta edición su centenario.

El rey se ha detenido en su visita en la práctica totalidad de espacios habilitados para las diferentes marcas.

Se ha interesado especialmente en algunos prototipos como el PAL-V Liberty Pioneer, mitad coche y mitad helicóptero, y ha accedido al interior del modelo futurista de Renault EZ-Go junto a otras autoridades (Torra se ha quedado fuera)

Al término de su visita, Felipe VI ha emprendido viaje de regreso a Madrid para trasladarse directamente a la capilla ardiente del ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido a consecuencia de un ictus.

El estado de salud de Rubalcaba motivó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelara su viaje a Barcelona para acompañar al rey y participar en un acto de campaña junto al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

El salón Automobile, que tendrá abiertas sus puertas al público durante el fin de semana, reúne a 45 marcas, un 50 por ciento más que en su última edición, y ocupa un espacio de 150.000 metros cuadrados.