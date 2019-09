Más Madrid no teme una fuga de concejales de la capital al proyecto nacional

Madrid, 24 sep (EFE).- El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital no teme una fuga de ediles a la candidatura para las elecciones generales, que Íñigo Errejón ha decidido encabezar, aunque ambos cargos públicos son compatibles, a diferencia de lo que ocurre con el Parlamento autonómico.

"No, no, no tenemos ese temor, de ninguna manera", ha señalado la coportavoz del grupo Rita Maestre en declaraciones ante los periodistas en el Palacio de Cibeles, donde este martes se ha celebrado el Pleno de la capital.

Maestre ha preferido no dar detalles de esa candidatura, de la que no hay nuevos datos por el momento, según ha afirmado.

Y ha reiterado que se descarta como posible candidata junto a Errejón: "estoy muy bien en Madrid y me gustaría seguir trabajando en Madrid".

Más Madrid tiene previsto celebrar este miércoles una asamblea para acordar que Errejón sea su cabeza de lista, la marca con la que concurrirán y en qué circunscripciones lo harán.