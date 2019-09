La peatonalización de Sol y la venta ilegal, "caballos de batalla" de Almeida

Madrid, 17 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes los "principales caballos de batalla" de su equipo de Gobierno para el último trimestre del año, como la peatonalización de la Puerta del Sol o la lucha contra la contaminación, la okupación y la venta ambulante ilegal.

Estos "caballos de batalla" van "a redundar directamente en la calidad de vida de los madrileños", ha afirmado el alcalde en un desayuno informativo organizado por EuropaPress, en el que ha anunciado que "ya están en inicio y en trámite todas las actuaciones judiciales dirigidas a obtener el desalojo definitivo tanto de La Ingobernable como de la Dragona".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea; la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado o la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, entre otros, han estado presentes en este encuentro en el que Almeida ha presentado los principales retos de la Corporación municipal en el próximo trimestre.

"Les puedo anunciar aquí y ahora que peatonalizaremos el espacio más emblemático de Madrid, el kilómetro cero de todos los españoles: peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol porque entendemos que las peatonalizaciones también tienen que formar parte de esa mejora de la calidad de vida que tiene que tener una ciudad como Madrid", ha afirmado Almeida.

Ha explicado que se hará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para "lanzar un concurso internacional de ideas para" y alcanzar esa peatonaliación a lo largo de esta legislatura.

Con la finalización del Complejo Canalejas y la anunciada marcha del tráfico de Sol, Almeida ha augurado "una de las grandes zonas urbanas que va a tener cualquier gran capital europea", y ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que Madrid Río tenga continuidad en la zona del Calderón y evitar soterramientos.

Además, el regidor ha adelantado que "cumplirá" con su compromiso y antes del día 30 de septiembre presentará el nuevo plan contra la contaminación y mejora de la calidad del aire, una cuestión que "no es una bandera ni la izquierda ni de la derecha ni del centro", sino una "bandera de todos".

"Madrid Central no es el debate. Nosotros no nos hemos centrado en Madrid Central. No ha sido nuestra prioridad en el plan anticontaminación porque nuestra prioridad se llama Madrid, y Madrid son 21 distritos, no un distrito", ha dicho Almeida, y ha añadido que está "muy avanzado" el acuerdo con comerciantes afectados por esta zona de tráfico restringido.

Almeida ha añadido que no impondrá restricciones al tráfico en una ciudad en la que el vehículo privado "todavía suele ser una necesidad", y que se están estudiando medidas como la política tarifaria de los aparcamientos municipales para abaratarlas e incentivar la llegada al centro de la ciudad.

Así, "ya se están preparando" para que puedan entrar en vigor en 2020 líneas de subvenciones por valor de 200 millones de euros para "apoyar la renovación de las distintas flotas" que circulan por Madrid.

"No somos enemigos de los coches. Somos, en todo caso, enemigos de los coches que contaminan (...). Los coches y la calidad de vida de Madrid no tienen por qué estar reñidos entre sí necesariamente", ha terciado.

El alcalde ha apostillado que se pondrá en marcha "una medida largamente reclamada por los comerciantes", es decir, la Línea Comercio y la "ventanilla única en cada distrito" para agilizar trámites, y también se crearán dos aceleradoras de 'startups'.

"Pero si hablamos de comercio, no podemos olvidar la venta ambulante ilegal: es imprescindible una lucha eficaz, que no haya tolerancia ni mensajes de comprensión y que la Policía Municipal sepa que cuenta con el apoyo total y absoluto del Ayuntamiento en la lucha por el cumplimiento de las ordenanzas", ha añadido.

Por ello, Almeida ha anunciado que "ya está firmada la instrucción" que regula la persecución de la venta ambulante en la ciudad por parte de la Policía Municipal, y ha apuntado que pondrá el foco en el "origen" de esta problemática, es decir, en las "mafias que explotan a los manteros", y en los pisos "desde los que se distribuye y fabrica toda la mercancía ilegal que inunda las calles".

La cultura también ha entrado como uno de los "caballos de batalla" municipales para lo que queda de año, por lo que se ha anunciado como "invitada" a dirigir la fusión entre el Teatro Español y Matadero a Natalia Menéndez.

Almeida ha abogado por una cultura "abierta, creativa, universal, sin sectarismos" y ha apuntado que para el año Galdosiano que se celebrará en 2020, se le dedicará a Benito Pérez Galdós una biblioteca, ya que es "imperdonable" que no hubiese una en la ciudad con el nombre del escritor, y se potenciará que Madrid sea la "capital mundial de los musicales".

Más allá de los "caballos" a corto plazo, Almeida también ha resumido las promesas ya cumplidas en el Consistorio, como aprobar Madrid Nuevo Norte (antes, Operación Chamartín), eliminar los semáforos de la A5 (con un 80 % menos de accidentes, ha asegurado el alcalde), o paliar los problemas de limpieza con la contratación de 500 trabajadores.

"Somos un Gobierno que desde el primer momento quisimos remangarnos y quisimos ponernos a trabajar por los madrileños", ha aseverado el regidor, que ha reconocido que el Consistorio afronta una "situación económica complicada", aunque ha prometido que "pase lo que pase el año que viene los madrileños notarán una rebaja fiscal".