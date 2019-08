Almeida afea que el desalojo de La Ingobernable será "a costa" de madrileños

Madrid, 28 ago (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que su equipo de Gobierno era "consciente" de que los activistas de La Ingobernable no iban a desalojar el edificio de la calle Gobernador este miércoles, por lo que se iniciará un procedimiento judicial a costa de "todos los contribuyentes".

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se indicó este 28 de agosto como el día para proceder al desalojo administrativo de La Ingobernable, pero a las diez de la mañana, cuando han llegado los técnicos municipales junto a la Policía Municipal al Paseo del Prado, no han podido acceder al edificio debido a la aglomeración de personas que se han concentrado frente al espacio.

"No teníamos ninguna duda de que unos caras que llevan 2 años viviendo a costa de todos los madrileños no Iván abandona voluntariamente edificio nosotros es un trámite que teníamos que pasar para poder aplicar lo que yo siempre he dicho vamos a aplicar la ley solo la ley pero toda la fuerza de la ley para desalojar a estas personas", ha dicho más tarde Almedia.

Así lo ha declarado el alcalde madrileño en un encuentro con medios en las obras de plaza de España, después de que centenares de personas hayan acudido al desayuno con chocolate y porras que convocaron desde la Ingobernable para mostrar su apoyo ante la amenaza de desahucio del Consistorio.

Almeida ha recriminado a la Ingobernable no hacer procedido al desalojo voluntario porque obliga al Consistorio a iniciar un procedimiento judicial que "va a suponer más gasto de dinero público de todos los contribuyentes".

Almeida ha apuntado que su equipo de Gobierno es "responsable, no como el anterior" liderado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), y que por ello se han puesto en marcha "todos los trámites necesarios" para proceder al desalojo.

Preguntado sobre la argumentación de que las actividades que se llevan a cabo en La Ingobernable son lícitas, el alcalde de Madrid ha señalado que sería "el colmo" que realizaran actividades "delictivas".

"No discutimos que las actividades pueden o no ser legítimas, el colmo sería que hubieran cometido una serie de delitos en el ejercicio de sus actividades", ha apostillado, al tiempo que ha reiterado que su equipo aplicará "la fuerza de la ley para conseguir definitivamente devolver ese edificio a sus verdaderos propietarios, todos los madrileños, y no a una pandilla" que lo ha ocupado dos años".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha añadido en su cuenta de Twitter que este Ayuntamiento "tiene el firme compromiso de defender los espacios públicos de todos los madrileños, y eso pasa por defenderlos de quienes de forma ilegítima okupan y hacen uso exclusivo y excluyente de ellos".