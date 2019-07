Rollán dice que las tarjetas de la Comunidad se usaban para compras de educación

Rascafría, 31 jul (EFE).- El presidente autonómico en funciones, Pedro Rollán, ha defendido que las tarjetas de crédito que la Comunidad de Madrid y sus empresas utilizaron la pasada legislatura se utilizaban, además de para gastos de representación, "como un medio de compra y de pago" de los centros educativos.

Además, asegura que actualmente ni el Gobierno regional ni sus empresas tienen "ninguna tarjeta de crédito" como las que se usaron en los mandatos pasados, sino que el procedimiento de compras actual se hace de forma "centralizada".

Así se ha manifestado tras visitar el Monasterio de Santa María de El Paular, en Rascafría, después de que la Cámara de Cuentas alertara de que las empresas públicas de la región hicieron gastos sin justificar por 173.000 euros en tarjetas de crédito entre 2008 y 2015, siendo Ifema y Metro de Madrid las que más gastos sumaron.

Rollán ha reconocido que la utilización de las tarjetas de crédito en las legislaturas pasadas "era algo bastante habitual", pero ha justificado que "no se trata solo de tarjetas de representación", sino que también era usadas por "numerosos" centros educativos, que las utilizaban "como un medio de compra y de pago".

Ese uso, ha continuado el presidente en funciones, ha sido "el común denominador" del consumo "casi en su totalidad".

En este sentido, matiza que el informe de la Cámara de Cuentas reclama una "mayor precisión" de una cantidad de 173.000 euros referente a un periodo de ocho años.

No obstante, ha reiterado que en la presente legislatura "no hay ni una sola tarjeta de crédito, ni siquiera en el formato de compras", sino que desde el inicio del mandato la anterior presidenta, Cristina Cifuentes, impulsó el sistema de "compras centralizadas", que parece "más adecuado a los nuevos tiempos".

En cuanto al uso que Metro de Madrid hizo de este sistema, Rollán ha apuntado que las tarjetas se estaban utilizando para abonar, entre otros, los gastos "obligados" de desplazamientos de los técnicos, que deben viajar en el marco de las colaboraciones que tienen con otros suburbanos a nivel mundial.

Lo que se hizo al inicio de esta legislatura, ha continuado, fue "cambiar el procedimiento" de uso de la tarjeta y sustituirlo por otros métodos, como la contratación o pago del mismo.

Rollán ha dicho que la Cámara de Cuentas hace alusión a que no existía un procedimiento "claro y unísono" para todas las Consejerías, sino que cada entidad, empresa o consejería "utilizaba sus propios mecanismos".

"Aunque evidentemente siempre había mecanismos de control, no existía un protocolo o un manual único", ha reconocido el dirigente, que considera que actualmente "no da lugar" a crear ese protocolo "porque ya no hay ninguna tarjeta en el Gobierno regional, ni en ninguna de sus empresas".