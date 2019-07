El Ayuntamiento y los defensores de Madrid Central buscarán el consenso en una nueva reunión

Madrid, 4 jul (EFE).- El Gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma en Defensa de Madrid Central se han emplazado a reunirse en una mesa técnica el próximo 16 de julio para buscar "entre todos" un "marco alternativo" a este área de bajas emisiones, tras mantener este jueves un primer encuentro.

La reunión no ha evitado sin embargo que la Plataforma en Defensa de Madrid Central haya anunciado que interpondrá mañana un recurso contencioso administrativo contra la moratoria a las multas, al entender que no se ajusta a derecho porque no ha pasado por el Pleno.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se han reunido este jueves con la Plataforma de Afectados y con la Plataforma en Defensa de Madrid Central.

Ante los periodistas, Carabante ha destacado el "tono agradable y distendido" de las reuniones mantenidas que permitirá a su juicio diseñar un "marco alternativo" con un "consenso" lo "mas amplio posible", que se establecerá "a largo plazo".

Carabante ha subrayado que la suspensión de las multas será hasta el 30 de septiembre y que entre tanto se buscará ese modelo, que no "está establecido" porque será fruto de una ronda de contactos con un objetivo común: mejorar la calidad del aire.

La Plataforma en Defensa han celebrado el compromiso a que la moratoria no se extienda más allá del 30 de septiembre.

"El 1 de octubre habrá un Madrid Central reformado pero volverán las multas", ha destacado Paco Segura, portavoz de esta plataforma y coordinador de Ecologistas en Acción. Sin embargo, es el único compromiso del equipo de Gobierno, que no ha desvelado qué cambios efectuará en este área.

Exigen que no se dé ni un paso atrás, ha explicado Adrián Fernández, de Greenpeace, ya que no se trata, defienden de una "batalla ni política ni ideológica" y "ni muchísimo menos" "partidista" sino que busca "resolver los problemas medioambientales".

El portavoz de la coordinadora de los vecinos del distrito Centro, Jordi Gordon, ha pedido combatir "los efectos indeseados" de la moratoria: atasco y ruido en las extintas áreas de prioridad residencial.

"Todos tenemos en mente que habría mejoras posibles, pero lo que no queremos es que empeore y que no haya ningún paso atrás con respeto a la protección de la salud de los ciudadanos", ha añadido Gordon.

La Plataforma es "escéptica" con las intenciones del Gobierno municipal, critica que las mesas técnicas no se hayan convocado antes de establecer la moratoria y pide a los conductores que por "la salud de todos" no acudan en coche al centro.

Por parte de los afectados, el coordinador de la plataforma, Vicente Pizcuelta, ha insistido en que hay que conformar un "clima de diálogo" por el medio ambiente que no sacrifique al pequeño empresario "para salvar el planeta".

Por ello ha entregado al Consistorio un catálogo de 25 medidas que los comerciantes y empresarios del centro y ha asegurado que el alcalde se ha mostrado "comprensivo", además, pide "un modelo de movilidad sin improvisaciones, fallos ni falta de inversión"a través del diálogo entre todas las partes".