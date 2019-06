La CE, sobre Madrid Central: "Todo contribuye a la reducción de emisiones"

Bruselas, 18 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este martes entrar a opinar sobre el proyecto de reconversión de Madrid Central anunciado por el nuevo alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida (PP), pero señaló que "todo contribuye a la reducción de emisiones" de CO2.

"Todo contribuye a la reducción de emisiones en la que estamos inmersos en el marco del Acuerdo de París", declaró el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, preguntado en rueda de prensa por el anuncio de Martínez-Almeida de remodelar Madrid Central.

El comisario español hizo esas declaraciones en el marco de la evaluación de los Planes Nacionales de Energía y Clima presentados por los Estados miembros de la Unión Europea con la hoja de ruta de cada país para alcanzar los objetivos climáticos de la UE en el período 2021-2030.

"Nosotros estamos presentando unos planes que básicamente afectan a las políticas energéticas a las políticas climáticas, pero que también tienen en cuenta las políticas de calidad del aire y lo que estamos pidiendo es que los Estados alineen sus planes nacionales" hasta el 31 de diciembre "con sus planes nacionales de calidad del aire y lucha contra la polución", dijo el comisario.

Arias Cañete, del Partido Popular, señaló en que Bruselas analizará "las políticas cuando se materialicen en el marco de los planes nacionales".

"Pero no comentamos hechos referidos a entidades locales", agregó.

No obstante, el comisario apuntó que "si las ciudades no respetan los límites de calidad del aire, la Comisión ya en su momento puso de manifiesto qué ciudades españolas no cumplían, qué medidas correctoras tenían que poner en marcha y respecto de aquellas que no las cumplían, lanzaba los procedimientos de infracción pertinentes".

Arias Cañete añadió que será el comisario europeo de Medioambiente, Karmenu Vella, quien eventualmente evalúe los planes de calidad del aire de la ciudad de Madrid, ya señalada con anterioridad por Bruselas por exceder los límites de contaminación atmosférica.