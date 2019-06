RestauraRíos 2019 apuntala el poder de la información en la tutela ambiental

Murcia, 13 jun (EFE).- El III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2019, que se ha clausurado hoy jueves en Murcia, ha constatado la necesidad de dotar a la sociedad de una información de calidad que le ayude a "elegir y exigir" entornos saludables.

Arturo Larena, director de EFEverde, quien ha coordinado un taller sobre comunicación para la restauración ambiental con el que han concluido los trabajos, ha instado a la comunidad académica, científica y a los periodistas a trabajar juntos para trasladar a la sociedad las necesidades más acuciantes del medio ambiente.

"Estas cuestiones no siempre se transmiten con la suficiente claridad y en esta línea es importante la puesta en común", ha subrayado Larena, quien ha demandado mayor especialización en la profesión periodística para simplificar el mensaje.

Ha reconocido la importancia de que los temas ambientales tengan una base científica y que la divulgación y la educación "se queden en los ámbitos académicos", pero ha defendido "contar con la mejor información para tomar las mejores decisiones".

Los participantes han valorado el creciente interés de la sociedad, las empresas, las instituciones y los propios medios por la información ambiental, que "hace años era de segunda", ha reconocido Miguel Ángel Ruiz, periodista ambiental del periódico La Verdad de Murcia.

Ruiz ha lamentado no obstante que "no todos los periodistas están suficientemente formados y especializados y no todos los medios apuestan por igual por estos temas", que en ocasiones "ni ocupa la primera página por intereses económicos, sociales o políticos ni está exenta de presiones".

Para María Santos, periodista del diario Ágora, la información ambiental tiene la dificultad añadida de adaptar un mismo mensaje a los distintos canales para llegar a los distintos públicos, "una responsabilidad del informador, no de la fuente".

"El creciente interés de la sociedad por los temas ambientales hace crecer también nuestra responsabilidad, porque de nosotros depende que el periodismo especializado tenga el lugar que merece", ha señalado Santos, quien ha abogado por que la comunicación forme parte de todas las disciplinas.

Águeda García, de la plataforma de información ambiental iAgua, ha lamentado la dificultad de llegar al público generalista, "seguimos interesando a un público especializado", y ha defendido los nuevos canales de comunicación, que hay que integrar con normalidad en la vida diaria junto a los medios tradicionales.

Ana García y Sonia Hernández, responsables de las redes sociales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para RestauraRíos 2019, se han referido a esta "nueva manera de comunicar", cuya inmediatez y capacidad de generar opinión gusta a un público diferenciado, y han demandado a las instituciones técnicas y científicas "un esfuerzo por que se les entienda".

Por su parte, el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref), Tony Herrera, ha señalado que "si la sociedad está correctamente informada y sensibilizada, se puede implicar en los proyectos y decidir cómo quiere que sea el río que pasa por su territorio".

RestauraRíos 2019, organizado por el Ciref y la CHS, ha crecido un 40 por ciento en asistencia y "ha cumplido el objetivo de retomar la restauración fluvial, un asunto que había quedado aparcado por la crisis", ha señalado Herrera en sus conclusiones.

"Hemos constatado el impulso decidido de los organismos de cuenca y a partir de ahora debemos poner en práctica las lecciones que hemos aprendido aquí, generar nuevas experiencias y hacer un seguimiento de las actuaciones a largo plazo", ha subrayado.