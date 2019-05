Carmena no regulará la marihuana pero apunta que el consumo no está prohibido

Madrid, 21 may (EFE).- La alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, ha señalado este martes que no puede regular el uso de la marihuana porque no es una competencia municipal, pero ha señalado que "aunque muchos no lo saben" el consumo de esta droga no está prohibido.

En el undécimo día de campaña, Carmena ha sido interrogada por un asistente a un acto con vecinos del distrito de Arganzuela, sobre su postura respecto a la legalización del cannabis y argumentado que es un "tema de política general" y de modificación del Código Penal en el que el Ayuntamiento "no puede tomar decisión".

"El consumo en sí mismo no está prohibido mucha gente no lo sabe", ha dicho Carmena, que respecto a las experiencias de permitir la compraventa que llevan a cabo otras ciudades ha subrayado que es algo que debe decidir el Gobierno.

Además en este acto, en el que ha estado acompañada por su concejal y candidata Inés Sabanés, la regidora se ha mostrado partidaria de "estar cerca de las personas que tengan esa postura o otra" para trasladar sus reivindicaciones. EFE

ml