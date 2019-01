Colombiana cree que esta generación es la que puede revertir cambio climático

Barco Ushuaia (Antártida), 18 ene (EFE).- La colombiana Carolina García, una de las 80 líderes científicas que recorren la Antártida y quien se ha dedicado a estudiar estrategias de sostenibilidad globales, considera que su generación es la primera que sufre el impacto devastador del cambio climático y la última que puede revertirlo.

García, abogada de 29 años especializada en Economía, habló con Efe en el marco de la expedición por la Antártida de Homeward Bound, un programa australiano, apoyado por la empresa española Acciona, que busca impulsar el liderazgo femenino y la visibilidad de las mujeres en los asuntos globales como el cambio climático.

Su interés por asuntos ambientales la ha llevado a formar parte activamente en la búsqueda de estrategias de sostenibilidad que ha usado de base para libros de su coautoría como "Cambio climático: lo que está en juego".

¿Por qué se interesó en el tema de la sostenibilidad?

Desde que estaba chiquita mi familia me inculcó el amor por la naturaleza, el amor por los animales. Pero fue al entrar a estudiar Derecho que me di cuenta de los grandes problemas que nos acechan hoy en el mundo: cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la crisis de los desechos y cuando me doy cuenta de esa dimensión, ahí decido que quiero dedicar mi vida a trabajar en estos temas.

Eso lo he reafirmado a medida que me doy cuenta de la urgencia que tenemos y de la gran responsabilidad porque nosotros somos la primera generación que sufre los impactos devastadores del cambio climático y la última que puede hacer algo para revertirlo.

¿Cómo puede jugar un papel importante Colombia ante el cambio climático?

Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático y por eso tiene que invertir muchísimo en adaptación. Qué es lo primero que debemos hacer: frenar la deforestación.

En Colombia la principal causa de emisiones de gases efecto invernadero es la deforestación y los cambios en el uso de suelo para ganadería y agricultura. Estamos en una situación crítica, tan solo el año pasado se deforestaron 219.000 hectáreas, un 23 % más que el año anterior.

Usted participó como coautora de un libro sobre qué está en juego con el cambio climático, ¿Qué concluyeron con ese análisis?

Queríamos darle a cualquier ciudadano una hoja de ruta para entender qué es el cambio climático, cuáles son sus principales impactos, que se puede hacer para revertirlo y cómo estamos trabajando colectivamente a nivel nacional y a nivel global para hacerle frente a esa problemática.

¿Cuál es el papel de la mujer en esta problemática?

Más de la mitad de la población global son mujeres y desafortunadamente no tenemos esa misma equidad en la toma de decisiones, ni a nivel de Gobierno ni a nivel empresarial.

Lo que estamos viendo es que las decisiones se están tomando en ambientes controlados, en los que participan más hombres que mujeres, ahí nos estamos perdiendo una enorme diversidad porque los ambientes más diversos no solamente son mas productivos y más creativos, sino también se toman mejores decisiones.