Cs: Los madrileños no pueden mirar al cielo para ver como ir a trabajar

Madrid, 26 dic (EFE).- Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y en el Parlamento autonómico, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, respectivamente, han denunciado este miércoles la "tormenta perfecta" de la movilidad a su juicio una "lotería" por los retrasos en Metro o Cercanías y la "falta de previsión" de la capital ante los picos de contaminación.

"Lo que no podemos es mirar al cielo para ver cómo llegar al puesto de trabajo, es un poco primitivo", ha asegurado la portavoz del partido naranja en la capital, quien ha criticado ante los periodistas que el Ayuntamiento de Madrid activase el protocolo de contaminación a la 1.30 del martes, en la noche de Nochebuena. "En base a ese protocolo se multa a la gente", ha subrayado.

A juicio de Villacís, el Gobierno de Manuela Carmena "funciona sin planificación ni sensibilidad hacia los madrileños", de quien ha dicho que deben hacer "una carrera de obstáculos para llegar a trabajos o a comer con su familia" y ha afeado la falta de inversión en innovación y alternativas de movilidad.

La edil de Ciudadanos también ha tenido críticas también para la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento: "No puede ser que cuando uno se va a dormir no pueda saber cómo va a llegar a su trabajo al día siguiente, cuántos minutos va a tardar el Metro y si su Cercanías va a llegar o no a tiempo".

Exige que las tres administraciones se sienten y empiecen a trabajar de forma conjunta y censura que "el PSOE y Podemos se olviden de repente del Cercanías, el PP del Metro y el Ayuntamiento haga la guerra por su cuenta con el protocolo", por lo que pide "sensatez, altura de miras y altura política".

Por su parte, Ignacio Aguado ha recordado su propuesta de que Renfe devuelva el importe del billete si el retraso en Cercanías supera los 15 minutos y ha criticado que el transporte público "día a día se convierta en una lotería".

"Siempre pagan los mismos, los usuarios", ha denunciado Aguado, quien pide coordinación para aumentar las frecuencias de Metro, planes de movilidad integrales y no un plan anticontaminación por cada localidad.

Para Aguado, el Metro ha pasado de ser la "joya de la corona" del modelo de movilidad en la región a convertirse en una "sauna", pues los trenes llegan tarde y al cogerlos van "atestados".