Madrid estrena con tráfico habitual el escenario 2 del protocolo antipolución

Madrid, 12 dic (EFE).- La ciudad de Madrid ha estrenado hoy con las complicaciones habituales de tráfico el escenario 2 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de la capital, que prohíbe la circulación por la M-30 y por el interior de la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los elevados niveles de dióxido de nitrógeno han obligado al Ayuntamiento de Madrid a activar por primera vez el escenario 2 de su protocolo, por lo que los vehículos más contaminantes -los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006- no pueden circular este miércoles por las zonas mencionadas.

Este escenario también incluye el límite de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público, medidas contempladas ya en el escenario 1.

Además, sólo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos con etiqueta Cero emisiones y ECO y los de residentes exclusivamente en su barrio y plazas, entre otras excepciones.

A pesar de las restricciones de circulación, las retenciones a primera hora han sido similares a las de la hora punta de un día cualquiera en puntos de la capital como la glorieta del Emperador Carlos V o la zona norte del Paseo de la Castellana.

Así lo ha señalado a Efe un portavoz del Centro de Pantallas del tráfico del Ayuntamiento, que ha atribuido este hecho a los efectos de la niebla y a los controles aleatorios dispuestos para vigilar en los accesos a la capital el cumplimiento de las restricciones.

Sin embargo, en declaraciones a los medios la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha señalado que ha habido una reducción del tráfico del 8 % en la M-30 y del 5 % en el interior de esta vía en las primeras horas de aplicación del escenario dos del protocolo.

Además, ha asegurado que este miércoles se ha cumplido en un "alto grado" las restricciones del protocolo, que para mañana, jueves, queda desactivado al haberse reducido los niveles de contaminación en la ciudad y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica, por lo que no habrá límites a la circulación.

El Ayuntamiento está multando ya con una sanción de 90 euros -45 con pronto pago- a los vehículos que no pueden circular por la capital.

"Aquellos que están circulando sin poder circular es a los que no se multan, no a los que no lleven la pegatina", ha aclarado Sabanés, dado que hasta el 24 de abril no es obligatorio llevar en el vehículo el distintivo ambiental de la DGT.

Este es el segundo episodio de alta contaminación que se registra en tan solo una semana. El miércoles pasado se activó el antiguo protocolo antipolución, en pleno puente de la Constitución, con medidas de restricción a la velocidad que se mantuvieron vigentes hasta el viernes.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) mantiene reforzado hoy su servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para afrontar el previsible incremento de demanda en un día que ha coincidido con una nueva jornada de paros en dos líneas de Metro de Madrid.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la falta de medios por parte del Gobierno municipal para solucionar el "colapso total" en un día que ha calificado de "dramático" desde el punto de vista del tráfico.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de "caos verdadero" la puesta en marcha del escenario 2 del nuevo protocolo que, a su juicio, ha dejado una "verdadera locura de atascos".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que la aplicación del protocolo anticontaminación tras la puesta en marcha de Madrid Central "no es una casualidad", ya que ha denunciado que el Gobierno municipal "no sabe gestionar, sólo prohibir, y hasta prohibir lo hace mal".

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE-M, Purificación Causapié, ha dicho que el Gobierno regional "no puede boicotear la salud" de los madrileños tras acusarlo de disminuir el servicio de Metro de Madrid también durante los episodios de alta contaminación.

La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha defendido que Metro lleva desde hace mucho tiempo "poniendo recursos económico y humanos" para la entrada de más viajeros.