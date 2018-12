Villacís cree que aplicar el protocolo tras Madrid Central "no es casualidad"

Madrid, 12 dic (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho hoy que la aplicación del protocolo anticontaminación tras la puesta en marcha de Madrid Central "no es una casualidad", ya que ha denunciado que el Gobierno municipal "no sabe gestionar, sólo prohibir, y hasta prohibir lo hace mal".

El Gobierno municipal ha activado este miércoles el escenario 2 del protocolo anticontaminación que impide circular por la M-30 y el interior de la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT): los anteriores al 2000 en el caso de los de gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motocicletas

En declaraciones a los medios en la Plaza de la Villa, Villacís ha comentado que "después de una semana de mensajes triunfalistas" desde la entrada en vigor en Madrid Central (el proyecto municipal que restringe el tráfico en el centro de la ciudad), se ha activado el protocolo anticontaminación "meses después de no haberlo tenido que aplicar".

"No es una casualidad", ha sostenido.

La portavoz ha denunciado los "problemas de tráfico" que ha habido hoy y la "falta de información" respecto al protocolo ya que, según ha señalado, llamar ayer al teléfono de atención municipal 010 era "misión imposible", lo que ha provocado que haya "muchos ciudadanos desinformados".

Por otro lado, ha celebrado que para mañana esté desactivado el protocolo anticontaminación, pero ha indicado que "no se lo debemos" a la alcaldesa de la capital, Manuela carmena, sino "a que en Madrid llueva".

"No podemos quedar a expensas de si llueve o no llueve, no puede ser la única política del Ayuntamiento de Madrid cuando todas las medidas que proponen han fracasado", ha declarado.

Para la portavoz, "es triste que tengamos que vivir en una ciudad que está a expensas de si llueve o no" y "que todo dependa de mirar arriba todos los días a ver si tenemos suerte".

"Saca a relucir el gran problema que tiene Podemos con la gestión, no sabe gestionar, sólo prohibir, y hasta prohibir lo hace mal", ha concluido.