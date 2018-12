El "alto" cumplimiento del protocolo reduce el tráfico un 8% en la M30 y un 5% en el interior

Madrid, 12 dic (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha asegurado que este miércoles se ha cumplido en un "alto grado" la aplicación del segundo escenario protocolo anticontaminación, que impide circular a los coches sin distintivo ambiental en la M-30 y en la almendra central.

Se ha producido una reducción del tráfico del 8 % en la M-30 y del 5 % en el interior de la M-30 en las primeras horas de funcionamiento, por primera vez, del segundo escenario del nuevo protocolo ante picos de polución por dióxido de nitrógeno, que se ha desactivado para mañana, jueves, cuando no habrá límites a la circulación.

En declaraciones a los periodistas en plaza de la Villa, la edil de Ahora Madrid ha dicho que los datos obtenidos son "según las previsiones" y ha agradecido el esfuerzo hecho por la ciudadanía.

La capital multa ya con una sanción de 90 euros -45 con pronto pago- a los coches que no pueden circular por la capital, gracias a controles aleatorios, de acceso y a controles en los que las cámaras cruzan las matrículas para saber qué tecnología usan los coches.

"Hay controles y aquellos que están circulando sin poder circular es a los que no se multan, no a los que no lleven la pegatina", ha aclarado Sabanés, dado que no es obligatorio hasta el 24 de abril llevar en el vehículo el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, que clasifica el parque móvil en función de cómo de contaminantes sean los vehículos.

Este miércoles se han visto afectados aquellos conductores que tienen un vehículo de gasolina matriculado antes del 2000 y de gasolina anterior al 2006 y que por tanto no tiene pegatina, aunque como ha destacado Sabanés hay excepciones, con taxis o mercancías, entre otras.

El Ayuntamiento de Madrid no tiene por el momento datos sobre el Servicio de Estacionamiento Regulado, aunque según Sabanés "es de suponer que ya se ha aplicado en otras ocasiones y por tanto está funcionando".

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este miércoles que para mañana, jueves, queda desactivado el protocolo anticontaminación una vez que se han reducido los niveles de contaminación en la ciudad y al haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica.