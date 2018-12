Correos vende más de 380.000 etiquetas medioambientales en Madrid

Madrid, 11 dic (EFE).- Correos ha vendido un total de 380.390 etiquetas ambientales de la DGT, los distintivos que identifican a los vehículos en función de las emisiones, en sus oficinas repartidas en la Comunidad de Madrid.

Las etiquetas, que tienen un precio de 5 euros, clasifican a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente, permitiendo su acceso a los centros urbanos en períodos de alta contaminación a aquellos calificados como ecológicos (ECO y Cero)

Madrid ha implantado ya este tipo de identificación medioambiental, con la entrada en vigor del nuevo protocolo anticontaminación que, en sus diferentes niveles, restringe la circulación a los vehículos dependiendo de su etiqueta y los episodios que se activen.

De hecho, mañana está activado el escenario 2 del protocolo, que prohíbe circular por la M-30 y por el centro de la ciudad a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT, es decir, los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006, y las motos anteriores a 2003. También restringe la velocidad a 70 kilómetros por hora en el interior de la M-30 y accesos.

Sí podrán circular el resto de los vehículos que dispongan de las etiquetas.

La DGT ha clasificado a los coches en función de su impacto ambiental y distingue entre cuatro etiquetas: Cero, ECO, B o C.

-Cero emisiones (color azul): Destinada a los ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

-ECO (color azul y verde): Esta pegatina clasifica a turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías que sean híbridos enchufables con autonomía de más de 40 kilómetros. También a los no enchufables (HEV), los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo (GLP), que cumplan los criterios de la etiqueta C.

-C (color verde): Distingue a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014; a vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Esto quiere decir que los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4, 5 y 6 y en Diésel la Euro 6.

-B (amarillo): para los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. También para los vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.

Desde el 30 de noviembre, con la entrada en vigor de Madrid Central, los conductores no residentes y los vehículos que no disponen del distintivo no pueden acceder a la almendra central, aunque los que disponen de etiqueta sí pueden hacerlo, siempre y cuando estacionen en algún aparcamiento de la almendra central.

Esta distinción medioambiental, que tiene su origen en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE), facilita la aplicación de la normativa municipal para dar mayor visibilidad a los vehículos menos contaminantes.

La DGT recuerda que la colocación de esta etiqueta es voluntaria, aunque recomienda adherirla. Quien aún no disponga de ella, puede adquirirla presentándose en la oficina postal con el original o fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo e identificarse con el DNI de la persona que lo solicita.

También puede comprarse a través de la tienda online de Correos.