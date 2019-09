Jóvenes y mayores se movilizan en España por una acción climática urgente

Madrid, 27 sep (EFE).- Las manifestaciones intergeneracionales en varias ciudades españolas han puesto el colofón a las movilizaciones de miles de jóvenes que por la mañana demandaban en los viernes por el clima acciones concretas contra la crisis climática y más justicia climática.

Las movilizaciones se han realizado acompañadas de una llamada a una huelga de consumo y tanto en Madrid como en Barcelona, las más multitudinarias, han tenido una participación de unas 20.000 personas aproximadamente, según fuentes policiales de cada una de las ciudades.

En las marchas, que ha tenido el apoyo de más de 300 organizaciones, han estado presentes representantes de organizaciones sociales, ecologistas y sindicales y partidos políticos.

Previamente, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha señalado en su cuenta de Twitter que "vivimos una situación de emergencia climática y miles de personas en todo el mundo llenan las calles y demanda a todos y cada uno de los gobiernos acciones urgentes, "debemos trabajar un "Green New Deal".

Sánchez ha asegurado que desde el Gobierno "agradecemos, escuchamos y compartimos estas reivindicaciones".

Ha sostenido que "nuestro compromiso con una transición ecológica es firme y uno de los principales ejes de la economía, con el compromiso de descarbonizar la economía en 2050, con un proceso justo y solidario, sin dejar a nadie atrás".

Sánchez ha instado a todos a afrontar juntos, "Gobierno, ciudadanos y sociedad civil este desafío.

En Madrid, unas 20.000 personas, según Delegación de Gobierno, 100.000 según Amigos de la Tierra, se han manifestado desde Atocha hasta la Puerta del Sol, portando pancartas que advertían "Esto no es un simulacro".

Varios estudiantes han señalado la falta de visión de los políticos "que miran para otro lado" ante la crisis climática.

Se ha podido ver al secretario de Acción de Podemos, Pablo Echenique, junto a la portavoz adjunta de la formación Ione Belarra; mientras el líder del Partido, Pablo Iglesias, colgaba una foto en Twitter en la que aparece acompañado de la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Irene Montero; el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el exdiputado de Equo por Álava, Juantxo López de Uralde.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también en su cuenta de Twitter ha escrito que "qué mejor día para poder sumar en el partido a los compañeros de Equo. El día que el mundo entero clama que queremos heredar un planeta habitable. Una candidatura verde para cuidar la tierra y la vida, modernizar la economía y equilibrar la balanza.

En Barcelona, en la manifestación de la tarde unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, en su mayoría jóvenes se han manifestado desde los Jardinets de Gracia hasta la plaza de Catalunya.

Previamente por la mañana, cerca del 70 % del alumnado de institutos se han unido a la huelga climática, según el convocante Sindicat d'Estudiants dels Païso Catalans (SEPC), aunque desde la consellería de Educación la han cifrado en un 32,89 %.

En el mismo sentido varios miles de personas, en su mayoría jóvenes, han recorrido el centro de Bilbao desde la explanada del Museo Guggenheim hasta finalizar en frente al Ayuntamiento.

También las calles de Valencia han visto marchar a miembros de diferentes colectivos y organizaciones, así como al vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien ha anunciado para el 3 de octubre la primera reunión de la Comisión de Transición Ecológica.

En Santander, cientos de personas, en su mayor parte jóvenes, han reivindicado la puesta en marcha de medidas para reducir el calentamiento global que está causando la pérdida de ecosistemas terrestres y marinos.

En las islas canarias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote miles de personas se han movilizado este viernes con lemas como "El clima está cambiando, por qué nosotros no" y "Cambiemos el sistema, no el clima".

En Zaragoza, varios miles de personas han marchado por sus calles para exigir a los gobernantes compromisos "más ambiciosos" ante la emergencia climática.

En Valladolid más de medio millar de personas han finalizado la manifestación por la crisis climática que había empezado con pancartas como "Menos explotar y más solucionar" o "Nuestro futuro no está en venta".

En Galicia miles de jóvenes han salido a las calles para gritar "basta ya" de "ambigüedades" y urgir "medidas concretas" ante la crisis climática.

Una de las marchas más concurridas en Galicia fue la de Vigo en la que se han podido leer pancartas como "Winter is not comming" (el invierno no viene), "No queremos un medio ambiente, lo queremos entero", "El Titanic no tendría problemas hoy".

En Logroño centenares de jóvenes se han movilizado, en una marcha que ha sido intergeneracional, y en el que la portavoz de las organizaciones convocantes ha asegurado que "juntos construiremos otro modelo de consumo y producción". EFE

del-lul/cd