La tormenta no causa graves daños en los viñedos, según la DO de Madrid

Madrid, 27 ago (EFE).- La superficie de viñedo dañada por las lluvias torrenciales que cayeron ayer en Arganda del Rey es "menor de la esperada", según han confirmado a Efe fuentes del Servicio Técnico de la Denominación de Origen (DO) Vinos de Madrid, que esta mañana han efectuado un recorrido por la zona.

El Consejo Regulador de esta denominación ampara cuatro subzonas de viñedos en la región, una de ellas en Arganda, donde el agua y el granizo han afectado sobre todo al casco urbano y a unos viñedos aledaños situados en el arroyo de Vilches, donde sí hay alguna parcela al cien por cien dañada", han precisado.

"Aún no tenemos un informe global de cómo han afectado las precipitaciones de ayer a los viñedos amparados por la denominación, pero no ha sido tan catastrófico como esperábamos después de ver las imágenes de las riadas en el pueblo", han apuntado.

A su juicio, los daños "no van a suponer una pérdida de cosecha importante" para la DO, ya que el área afectada no se corresponde con toda la zona de producción de Arganda, donde en líneas generales los daños han sido bajos.

Los viticultores de la subzona de Arganda tenían programada para el próximo jueves el inicio de la vendimia, que ahora prevén "acelerar" para que "no reste calidad" al futuro vino, según las mismas fuentes.