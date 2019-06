Así es el Asador Etxebarri, el tercer mejor restaurante del mundo

Yago Gantes Madrid

La lista The World's 50 Best Restaurants, que entrega la revista británica Restaurant y que han sido bautizados como los Oscar de la gastronomía, ya tienen ganador: el restaurante francés Mirazur. Un top que tiene 50 restaurantes, de los cuales siete son españoles. El restaurante Etxebarri, en tercera posición global del ranking, ha sido el mejor restaurante español.

En el valle de Atxondo, entre la belleza de Axpe y junto a las faldas del Anboto, se encuentra este asador cuyo compromiso gastronómico es con la técnica ancestral del fuego a partir de diferentes tipos de leña. Así, se practica una cocina tradicional innovada utilizando la magia de la brasa que "nos ofrece sorprendentes posibilidades preservando la identidad natural de los productos", explica el asador en su página web.

El menú de este asador, que se confecciona el mismo día, es a base de los productos más frescos del día y de temporada. El asador explica que los "trata con respeto y delicadeza, con el lenguaje de la sencillez y coherencia, con sentimientos y humildad".

Información importante

-No acepta reservas, cambios o anulaciones por teléfono

-No disponemos de menús vegetarianos o veganos. Además, si el comensal no come productos del mar es mejor que no acuda

- Da la bienvenida a niños de más de 12 años.

- El horario de comida es de martes a domingo. 13:00 – 14:30. Y el de cenas, sábado de 20:30 – 21:30 (excepto de noviembre a marzo).

Una estrella Michelin

Este asador cuenta con una estrella de la Guía Michelin España y Portugal. Esta referencia resalta del restaurante los productos de primera calidad, una evidente fineza en la elaboración, los sabores marcados y "una notable regularidad en la confección de los platos", añade.

Y sobre el ambiente, Michelin dice que este asador es un "auténtico placer para los amantes de la cocina a la brasa, pues en este caserío de piedra siempre encontrarán mariscos, pescados y carnes con unos puntos sencillamente perfectos. Agradable terraza, bar y salas de estilo rústico-regional".