¿Ya sabe lo que es el Poke? La comida hawaiana que está arrasando

Yago Gantes Madrid

En 2017 abrían sus puertas los primeros restaurantes de poke en Madrid capital y aún la gente desconocía por completo este tipo de comida, un plato de origen hawaiano con fusión japonesa, saludable, fresco y económico, que se sirve en un bol. Solo dos años después, el poke se ha convertido en una moda y ha crecido más de un 5.000% respecto al año anterior en pedidos de comida a domicilio según muestra el VII edición del 'Gastrómetro, Estudio anual del sector de comida a domicilio en España' realizado por Just Eat.

Lea también: Antonio Escribano: "La alimentación es bioquímica, no filosofías raras"

Lea también: ¿Salgo a correr tras una comilona? ¿Es bueno el ayuno? ¿Qué como para definir? La experta responde

Del poke se podría decir que es una comida completa, un muy nutritivo todo en uno que es saludable. Y parte de la razón de su éxito es que el comensal elige los ingredientes que más le gusten (base, proteína, toppings, salsas y especias) para crear un plato a medida.

El libro Go Home, Cook Rice: A guide to buying and cooking the fresh foods of Hawai explica que el poke es una receta en la que se utiliza pescado crudo fileteado, destripado, sin piel y sin espinas, normalmente atún rojo, salmón, pez mantequilla o pulpo, que se acompaña de algas, cebolla. salsa de soja, y aceite de sésamo.

Sin embargo, la receta ha ido evolucionando y se encuentran versiones veganas y con base de hidrato de carbono, ya sea arroz o quinoa, y con más frutas y verduras. La filosofía de estos platos es que contienen alimentos naturales, poco procesados y con buenas propiedades nutricionales.

Los pokebowls de Tasty Poke Ba

Uno de los restaurantes pioneros en España en lanzar este producto como un nuevo concepto de fast-food saludable fue Tasty Poke Bar. Los fundadores de este concepto de negocio son tres jóvenes emprendedores. Dos amigos aficionados al deporte y a la comida sana, Jaime Farto y David Salvador, y la hermana de este último, Gema Salvador, responsable de trasladar esta idea a Madrid, para lo que se inspiró en negocios similares de EE.UU.

Con solo 26 años y ninguna experiencia en el sector de la restauración, tras conocer el modelo de negocio estadounidense, decidieron traerlo a España y hacerlo suyo. Todo empezó en octubre de 2017 con la inauguración de un pequeño restaurante en la Calle San Bernardo, 119 de Madrid. Poco más de un año y medio después, esta pequeña start-up ya no es tan pequeña: suma más de 50 empleados en su cadena y cuenta con siete locales en funcionamiento (cinco en Madrid, uno en Málaga y otro en A Coruña) y tiene previstas más de diez aperturas a nivel nacional para este 2019. Por si fuera poco, en abril de 2019 ha tenido lugar la primera apertura en el exterior: en São Paulo (Brasil), convirtiéndose así en la primera cadena de poke española con presencia internacional.

Los pokebowls de Tasty Poke Bar son un plato de origen hawaiano que consiste en una base de arroz o vegetales, mezclado con pequeños dados de pescado macerados en soja y aceite de sésamo, junto a una gran variedad de ingredientes frescos como verduras y frutas aderezados con un toque de lo más exótico. El plato empezó siendo una moda entre la gente más joven, pero con el paso del tiempo, sus constantes apariciones en medios y el boca a boca, ha ido llegando a todos los públicos.

Este plato contiene todos los nutrientes ideales para una dieta equilibrada: es económico, tiene buen sabor y es de rápida preparación. Se sirve en restaurante, a domicilio y en formato take-away para llevar. Además Tasty Poke Bar ha incluido en su carta el poke vegano y la opción sin gluten, para que así ningún cliente se quede sin probar esta opción gastronómica tan a la última.