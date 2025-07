Beach & Barre, la experiencia que transforma el verano

En la costa de Chiclana de la Frontera, donde el verano late con fuerza y las mareas dibujan el ritmo del día, Tatiana Tena ha decidido romper con lo establecido y llevar sus clases de barre del estudio al corazón de la naturaleza, la playa, creando el B&B.

Barre, esa disciplina que fusiona ballet, yoga, pilates y entrenamiento funcional, suele vivirse en salas cerradas, con espejos y barras como referencias constantes. Pero Tena, fundadora del estudio que lleva su nombre, ha querido transformar esa experiencia y ofrecer algo radicalmente distinto, más sensorial, más libre… y más humano.

"En verano Chiclana se llena de gente que busca desconectar. Muchos vienen de Madrid, del norte… quieren sol, aire, calma. Pensé que podía ofrecerles algo que no se encuentra en cualquier sitio: una clase que no solo trabaja el cuerpo, sino que lo hace en un entorno real, vivo, que te conecta contigo misma de una manera mucho más profunda", reflexiona Tena.

En sus clases al aire libre, el espejo desaparece. También la barra. Lo que queda es el cuerpo enfrentándose a su propio equilibrio, el viento acariciando la piel, la arena desafiando la estabilidad y el mar marcando el compás con su sonido constante. Es barre, sí, pero elevado a otro nivel.

"Todo se vuelve más difícil, pero más desafiante también. Al no tener apoyos, la colocación exige más atención. Tienes que estar presente, muy presente. Y al mismo tiempo, sucede algo mágico: dejas fuera el ruido mental y entras en contacto con el ruido real… las olas, los pájaros, el crujido de la arena. No hay distracción, hay conexión".

Las sesiones se imparten a primera o última hora del día, cuando la luz es más amable y la temperatura permite entregarse al esfuerzo sin agotarse. Para muchas de sus alumnas, el momento más esperado llega después: ese baño en el mar con el cuerpo activado, estirado y liberado. "Es probablemente el mejor baño que te das en todo el verano. Porque no solo refresca, sino que completa una experiencia. Has trabajado duro, has sudado, has soltado… y ese agua te limpia, te renueva".

El método Tatiana Tena no es solo una forma de entrenar. Es una invitación a reconectar con el cuerpo y con el presente desde un lugar de belleza, sencillez y potencia. Y ahora, con el Atlántico como telón de fondo, se convierte también en una experiencia exclusiva de bienestar estival. Chiclana se consolida así como un destino para algo más que vacaciones. Se convierte en un refugio para quienes buscan cuidarse de verdad.