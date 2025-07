Ocho thrillers psicológicos y de acción para aguantar la respiración: de Stephen King al autor de '¿Quién mató a Sara?' (Netflix)

Intriga, misterio, suspense, acción y exploración de la psicología humana. El alma es insondable. El terror nos despierta todas las emociones. Seleccionamos ocho títulos del género del thriller que abarca varios subgéneros en sí mismo, desde el terror psicológico, político, médico, de misterio, de espionaje y de acción hasta la ciencia ficción. Comenzamos esta selección por el nuevo título del rey de este género, Stephen King: No tengas miedo.

Un thriller electrizante 'by Stephen King'

El escritor que ha redefinido el género, firmante de más 60 libros (Misery, El resplandor, Carrie, It, El juego de Gerald y La zona muerta), regresa con la hipnótica No tengas miedo (Plaza & Janés) y recupera a su detective Holly Gibney. Un asesino justiciero y una activista feminista se convierten en piezas de un escalofriante rompecabezas. El autor nos pone al límite de la justicia, la venganza y la locura. Llega al departamento de Policía de Buckeye City una misiva que anuncia que una persona tiene la intención de matar a trece inocentes y a un culpable para expiar una muerte innecesaria. La detective Izzy Jaynes acude a Holly Gibney para que la ayude con la investigación. Mientras, una activista por los derechos de la mujer recibe el apoyo de sus seguidores pero también atrae a haters. Entre ellos, un acosador que se vuelve cada vez más violento. La novela llega con mucha expectación por parte de los fans de King tras el éxito cosechado por Holly. Además, 2025 es un año redondo para el escritor de Maine, ya que están en marcha estrenos audiovisuales basados en sus obras, como por ejemplo The Running Man (El fugitivo); La vida de Chuck, adaptación de un relato de La sangre manda; La larga marcha; y Cuento de hadas, entre otros.

Y ya que estamos, volvemos a Holly, que recuerda a Misery nos trae también a Holly Gibney, la detective privada tan querida por los fans del autor. A poca distancia del lugar en el que Bonnie Dahl desapareció, viven los profesores Rodney y Emily Harris en una casa forrada de libros. Quintaesencia de lo académico, del saber y la ciencia y de la respetabilidad burguesa, el matrimonio octogenario esconde en su sótano un secreto oscuro relacionado con la desaparición de Bonnie.

No tengas miedo

Stephen King

Plaza & Janés

608 páginas

23,65 euros

Una calurosa noche de julio en Madrid

De EE UU regresamos a España, junto a Santiago Díaz, alma integrante de Carmen Mola y uno de los más destacados autores de la novela negra patria. Jotadé (Alfaguara) nos sitúa en Madrid, en una calurosa noche de julio. Dos hombres son destripados y lanzados al vacío desde un puente de la M30. Todo apunta a un siniestro ajuste de cuentas entre clanes. La escenificación de los crímenes no puede ser más truculenta. Las vísceras aterrizan sobre un descapotable que termina hundiéndose en el Manzanares con tres chicas a bordo. Una de ellas, hija del comisario, fallece en el impacto. La Policía se moviliza, pero las respuestas inmediatas que exige el padre doliente son una orden casi imposible de cumplir por el subinspector Jotadé Cortés, único policía gitano de su comisaría. Irreverente y díscolo que acostumbra a saltarse las normas, Jotadé posee una intuición extraordinaria, es leal a sus compañeros y muy respetado en la calle.

Jotadé

Santiago Díaz

Alfaguara

392 páginas

19,95 euros

Del autor '¿Quién mató a Sara?'

Del maestro del suspense en español y autor de la serie original ¿Quién mató a Sara? (serie de éxito de Netflix) llega Lo poco que recuerdo (Ediciones B). José Ignacio Valenzuela firma esta novela de aire gótico que promete intriga como La asistenta y adición como Big Little Lies. Secretos familiares, traiciones y la lucha de una mujer por recuperar el control de su vida en este relato que nos lleva de regreso a su pasado, a su infancia de cuando tenía 5 años. Elena es separada de su padre, el renombrado doctor Hausser. Décadas más tarde, Elena regresa a su pueblo natal, Pinomar, junto a su esposo, Daniel, con la esperanza de empezar una nueva vida. El sueño idílico se va desvaneciendo a medida que Elena descubre los oscuros experimentos médicos de su padre y de los que ella misma podría haber sido víctima. La vivienda de su infancia, donde ha vuelto a residir, se convierte en la casa de los horrores por las acciones monstruosas de su padre. Como decíamos, desde su estreno en marzo de 2021, la serie "¿Quién mató a Sara?", escrita por José Ignacio Valenzuela, ha acumulado 58.400 millones de reproducciones según datos de Netflix y se ha convertido en tendencia en varios países, incluyendo Estados Unidos, España y Brasil. La ficción, producida por Netflix, ha alcanzado el octavo lugar entre las series más vistas de la plataforma.

Lo poco que recuerdo

José Ignacio Valenzuela

Ediciones B

448 páginas

22,70 euros

Terror psicológico bajo el sofocante calor del verano

"Atrayente y singular, completamente absorbente", publicó The Times del thriller de Riku Onda El asesinato de los Aosawa. Un relato que ahonda en la naturaleza del mal y explora las huellas de la memoria. A medio camino entre el terror psicológico y el misterio de un crimen masivo, el título fue seleccionado por The New York Times como uno de los mejores de 2020. L352a edición llega ahora en español bajo el sello Salamandra Black. La autora nos lleva al verano, a un sofocante calor que cae implacable sobre la ciudad japonesa de K. En la mansión de los Aosawa se celebra una gran fiesta de cumpleaños que homenaje a varios de sus integrantes, como el cabeza de la familia. Un médico de reconocido prestigio y propietario de una importante clínica. La velada transcurre tan animada hasta que los asistentes sienten mareos y convulsiones. En pocos minutos, 17 cuerpos, seis de ellos de niños, yacen en el suelo, presuntamente envenados con cianuro en las bebidas. La única superviviente es Hisako, la hija pequeña, y la única pista, un papel con un poema quizá dejado por el asesino. Hisako, que perdió la vista en un accidente, apenas recuerda nada. En sus recuerdos, una habitación azul en penumbra y flores blancas.

El asesinato de los Aosawa

Riku Onda

Salamandra Books

352 páginas

19,95 euros

Una historia de amor oscura

Seguimos nuestra selección con la intriga psicológica en la que nada es lo que parece. Un juego de espejismos "salvajemente imaginativo y oscuro", según palabras de Joyce Carol Oates. Suave es la furia (Alfaguara), de Sash Bischoff, nos brinda un cross over con una de la novelas más importantes de Scott Fitzgerald: Suave es la noche. Considerada como un fenómeno internacional del género del thriller psicológico, la autora nos presenta a una actriz de renombre. Amable, hermosa y magnética. Perfecta. Lila Crayne y su prometido, el visionario cineasta Kurt Royall, se han instalado en el West Village de Nueva York, en un apartamento espléndido. Están a punto de empezar a rodar una adaptación de Suave es la noche. Para preparar el papel protagonista, Lila empieza a trabajar con el encantador terapeuta Jonah Gabriel, quien le ayudará a indagar en los traumas de su pasado. Pronto, la vida impecable de Lila comienza a desmoronarse en el sofá de terapia, y el terapeuta está ahí justo para recoger sus pedazos. Pero nada ni nadie son lo que parecen.

Suave es la furia

Sash Bischoff

Alfaguara

344 páginas

20,80 euros

'Shutter Island', el best-seller de culto adaptado al cine por Scorsese con Di Caprio

Homenaje de Dennis Lehane a la novela gótica y al thriller psicológico, que se reedita de nuevo en español de manos de Salamandra Black. Adaptada al cine por Martin Scorsese, con un reparto encabezado por Leo Di Caprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, la novela nos sumerge en un islote de la costa de Boston, que alberga un hospital psiquiátrico. Los pacientes internos, que sufren graves enfermedades mentales, viven sometidos a una vigilancia estricta. El agente federal Teddy Daniels y su ayudante, Chuck Aule, son enviados para dar con el paradero de una reclusa fugada, Rachel Solando. El ambiente, oscuro, asfixiante y perturbador, desdibuja indicios de experimentos radicales con la mente humana. A medida que la investigación avanza, los interrogantes aumentan. No solo por el paradero de la paciente fugada, sino por el bucle en el que nos adentramos sobre una verdad, un desenlace que parece esquivo. Traductora de la edición española: María Vía Giménez.

Shutter Island

Dennis Lehane

Salamandra Black

Páginas: 368

Precio: 20,90 €

La tendencia Euskal Noir y la mitología vasca

La central nuclear de Lemóniz, cerca de Bilbao (en Vizcaya) es el escenario inquietante de Alaitz Leceaga para su novela La última princesa (Planeta). La autora nos sitúa frente a la costa vasca, en unos años 90 con un contexto sociopolítico marcado por el conflicto armado de ETA. Nora Cortázar, criminalista de Interpol, neurodivergente e hija de un asesino en serie, regresa a su pueblo natal tras la muerte de su madre y después de que fuera encontrado un cadáver en las instalaciones de la plataforma nuclear. Cortázar afronta entonces una investigación en la que va descubriendo secretos de familia, rituales ancestrales y mitología vasca. Un relato enmarcado en el movimiento Euskal Noir envuelto en un paisaje de misterio, de amor perdido y de horrores ocultos. La escritora bilbaína Alaitz Leceaga, es autora del superventas El bosque sabe tu nombre.

La última princesa

Alaitz Leceaga

Planeta

384 páginas

20,80 euros

El fenómeno del misterio japonés con 'Strange Houses'

Bajo la firma de Uketsu se esconde la enigmática figura surgida en Internet que se convirtió en un fenómeno en el panorama literario japonés. Strange Houses, su primer éxito viral y editorial, llega en español de la mano de Reservoir Books. Son historias que han transgredido las normas de los géneros de terror y de misterio bajo la identidad de Uketsu, cuya imagen en una silueta enfundada en un mono negro con una máscara de yeso blanca en la cara y voz distorsionada. En una siniestra habitación oculta hay un hueco entre dos tabiques y una trampilla… Todas las casas esconden secretos, pero algunos son mucho más oscuros que otros. El análisis meticuloso del plano de una vivienda, en los primeros compases de esta novela, conduce a una conclusión turbadora: ¿Alguien ha diseñado esta cámara para que en ella se cometan crímenes impunemente? ¿Cuántas casas en Japón ocultan una cámara siniestra como esa?

Strange Houses

Uketsu

Reservoir Books

224 páginas

19,85 euros