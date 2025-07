Justin Bieber lanza un disco sorpresa con 20 canciones y con Hailey como musa

Los Bieber están de vuelta, y parece -o así quieren hacerlo ver- que más fuertes que nunca. Anoche, Justin Bieber hacía arder las redes con el lanzamiento sorpresa de un nuevo álbum tras más de cuatro años sin hacer música nueva. Y lo ha hecho de la mano de su sello discográfico Def Jam Records, parte de Universal. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo el regreso musical del canadiense, sino la portada del disco, donde Hailey Bieber aparece en el centro de la escena, como una declaración de amor y complicidad artística después de muchos meses de rumores de crisis y problemas.

Este nuevo trabajo es el primero desde que el cantante de Baby vendiera su catálogo musical en 2023 por una impresionante cifra de 200 millones de dólares, un movimiento que marcó una nueva etapa en su carrera. La decisión de volver a la música parece venir acompañada de una sensación de renovación: con 20 canciones inéditas, el álbum promete explorar nuevas facetas del artista y reconectar con sus raíces más emocionales. Entre los títulos que ya se han revelado están All I Can Take, Yukon, Therapy Session, Butterflies, y Forgiveness.

El proyecto, llamado Swag, muestra un enfoque mucho más introspectivo, maduro y emocional del canadiense, alejándose del sonido pop comercial que lo catapultó a la fama.

El álbum, que no contó con una gran campaña promocional, fue anticipado únicamente por misteriosas vallas publicitarias colocadas en distintas ciudades del mundo, incluyendo Los Ángeles e Islandia, que despertaron la curiosidad de sus fans.

En "Swag", Bieber se sumerge en temas personales como la paternidad, su relación con Hailey Bieber y su lucha con la salud mental. Canciones como "Dadz Love" y "Therapy Session" destacan por su tono vulnerable y sincero. Además, temas como "All I Can Take", "Forgiveness" y "Daisies" combinan melodías suaves con letras intensamente emocionales, donde el cantante reflexiona sobre su evolución personal y artística.

El disco cuenta con colaboraciones diversas que van desde el R&B hasta el rap, con artistas como Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain, Lil B, Dijon, Eddie Benjamin y el comediante Druski. Este abanico de estilos le da al álbum una riqueza sonora que mezcla lo clásico con lo experimental. La producción estuvo en manos del propio Bieber, junto a talentos como Daniel Caesar, Carter Lang, Mk.gee, Dylan Wiggins, entre otros, logrando una estética más cruda, menos pulida, pero altamente emocional.

El lanzamiento también llega después de un periodo turbulento en su vida personal y profesional. Tras cancelar su gira mundial por problemas de salud, Justin tuvo que enfrentarse a un complejo tema financiero con su exmanager Scooter Braun, al que le debía millones de dólares por adelantos no devueltos. Sin embargo, todo indica que las cuentas se han saldado, y parte de ese alivio económico habría venido, precisamente, de Hailey.

La modelo y empresaria vendió recientemente su firma de cosméticos Rhode por mil millones de dólares a la marca e.l.f. Aunque ella solo tenía una participación minoritaria, su imagen fue clave para el éxito de la marca. Y sí, Braun fue uno de los primeros inversores, lo que también le reportará beneficios… irónicamente gracias a Hailey.