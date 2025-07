Justin Bieber elige Mallorca para su "desintoxicación": la lujosa villa donde se aloja tras meses de preocupación por su salud

Justin y Hailey Bieber pasan unos días en Mallorca que pueden ser clave en la recuperación del cantante, que en los últimos meses ha protagonizado una serie de polémicas apariciones que han desatado la preocupación por su estado de salud. En su perfil de Instagram, el artista ha explicado que se encuentra en plena "desintoxicación" y ha publicado una serie de imágenes con su esposa, con la que arrastra inacabables rumores de crisis matrimonial. Recientemente, el músico reconoció que no estaba pasando por un buen momento personal al volver a sufrir "ataques de ira". Sus seguidores apuntan a una recaída en las adicciones dado su comportamiento, más visceral y reactivo con la prensa, y a su evidente pérdida de peso.

El autor de Baby, Stay y otros éxitos ha compartido unas imágenes donde aparece cubriéndose del sol en la isla balear y ha llamado al post "Detox". Después, ha compartido nuevas fotografías con la madre de su bebé, Jack Blues, nacido el 24 de agosto del pasado año.

Desde que el cantante comenzara a acaparar polémicas por su actitud en la vía pública y en la mayoría de sus conciertos, donde se muestra últimamente desorientado, los rumores de crisis e incluso de ruptura no han dejado de perseguirles tanto a él como a la empresaria, que dejó de seguir a su marido en Instagram hasta en dos ocasiones. Sin embargo, el último movimiento del músico indica que están juntos. "Desde siempre y para siempre", ha expresado junto a las fotografías, donde aparecen abrazándose en el atardecer.

El cantante apenas ha abandonado su alojamiento para evitar que los paparazzi le tomen alguna fotografía, según ha informado este lunes La Razón. Justin está en una lujosa residencia ubicada en Port d'Andratx, al suroeste de Mallorca, un lugar ideal para relajarse que ofrece al joven seis baños, seis habitaciones y capacidad para doce personas. Entre sus prestaciones se incluyen un ascensor que da acceso a la vivienda, gimnasio, jacuzzi, piscina climatizada, servicio de chef, servicio de limpieza y unas majestuosas vistas tanto a la montaña como al mar.

Este viaje llega solo unas semanas después de que el artista fuese duramente señalado por su actitud durante el concierto que concedió con SZA en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El joven fue incapaz de seguir a su compañera con normalidad, mostrándose sobre el escenario algo perdido y ausente. El autor de What Do You Mean, que hace unos años ya pasó por una depresión y problemas con las adicciones, también protagonizó preocupantes titulares a raíz de su último rebote con la prensa, hace poco.